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美國推翻墮胎權「戰場轉向各州法院」　多地發動法律戰反擊

▲▼墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

▲墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，終止憲法對墮胎權的保障，也讓多州相繼宣布跟進墮胎禁令。27日，法律攻防戰在各州法院登場，多地墮胎診所及倡議者提出一系列訴訟，對此提出挑戰。

《路透社》報導，全美一共13州設有「觸發法」（trigger laws），一旦最高法院推翻「羅訴韋德案」後，就能禁止或者嚴格限制墮胎，其中路易斯安那州、猶他州、愛德荷州、肯塔基州、密西西比州及德州都已經有人採取法律救濟行為。

▲▼支持合法墮胎權民眾在白宮前抗議。（圖／路透）

▲支持合法墮胎權民眾在白宮前抗議。（圖／路透）

在路易斯安那州，墮胎於24日最高法院裁定後暫停，但「婦女希望醫療集團」（Hope Medical Group for Women）提出訴訟，指控該州觸發法「缺乏憲法要求、避免武斷執法的保障措施」後，法官賈魯索（Robin Giarrusso）頒布臨時禁止令，阻止執行墮胎禁令。該州共和黨籍總檢察長蘭德里（Jeff Landry）表示，團隊「充分準備好在我們的州法院捍衛這些法律，就像我們在聯邦法院所做的那樣。」

猶他州的墮胎禁令也於24日生效，但法官史東（Andrew Stone）在美國計劃生育聯合會（Planned Parenthood）要求下頒布臨時禁止令，允許繼續執行墮胎。美國計劃生育聯合會猶他州主席兼CEO加洛薇（Karrie Galloway）說，「今天是一場勝利，但在這場無疑將會漫長且艱難的戰鬥中，這只是第一步。」該州共和黨籍總檢察長雷耶斯（Sean Reyes）對此不予置評。

▲▼德州抗議者反對的墮胎禁令。（圖／路透）

▲德州抗議者反對墮胎禁令。（圖／路透）

在共和黨領導的德州，懷胎6周後禁止墮胎的禁令已於去年生效，但哈里斯郡（Harris County）法官預計28日聽取辯論，裁決是否應該阻止官員執行「羅訴韋德案」之前的墮胎禁令。共和黨籍總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）24日就在意見書中表示，儘管該州「觸發法」在最高法院裁決的30天內不會生效，但檢方可以立刻根據1973年之前的法律起訴相關案件。

在同為共和黨把持的愛德荷州，美國計劃生育聯合會也要求法院阻止執行州議會2020年通過、預計今年8月19日生效的墮胎禁令。肯塔基州、密西西比州墮胎診所也提出類似訴訟，要求法院阻止「觸發法」的執行。

俄亥俄州的墮胎權倡議者計劃挑戰24日生效、懷胎6周後不得墮胎的禁令。佛州一群醫療業者27日也直奔法院，質疑該州在懷胎15周後不得墮胎的規定。南卡州規定，只要胚胎能夠偵測到心跳，就禁止墮胎，而總檢察長威爾森（Alan Wilson）27日也表示這項墮胎禁令已經生效。

▲▼美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決。（圖／路透）

▲保守派佔多數的美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」歷史性裁決。（圖／路透）

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