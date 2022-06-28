為救愛女喪盡天良！參議員夫妻走私15歲孤兒「活摘器官」

▲奈及利亞參議員埃克韋馬杜與妻子，涉嫌將少年拐到英國後活摘器官。（翻攝臉書Ike Ekweremadu）

圖文／鏡週刊

西非傳出一則人口走私事件，奈及利亞參議員夫妻涉嫌將一名男孩帶到英國摘取器官，而在英國機場遭警方逮捕，據了解，他們之所以成為非法走私孤兒、摘取器官的人蛇，是因為要幫他們器官衰竭的女兒續命。

奈及利亞參議員埃克韋馬杜（Ike Ekweremadu）與妻子碧翠絲（Beatrice），21日在英國倫敦希斯洛機場遭警方逮捕，他們涉嫌將一名15歲少年非法帶到英國並摘取腎臟，警方以串謀安排或協助運輸他人，以及意圖剝削的罪名拘捕二人。

此外，夫妻檔在2021年8月至2022年5月5日期間，也涉嫌拐帶無家可歸的男子到英國，並且在倫敦摘取他們的器官，據外媒報導，60歲的埃克韋雷馬杜是奈及利亞參議員，為該國人民民主黨籍政治人物，自2003年至今一直任職於該國參議院，甚至曾任副議長，55歲妻子碧翠絲，身兼醫師與學者身分，同樣也是該國知名公眾人物，他們遭逮捕時，正試圖搭上飛往土耳其的班機。

據BBC報導，他們在倫敦北部的威爾斯登擁有一棟房子，並育有4名孩子，為幫助其中一名器官衰竭的女兒續命，才鋌而走險安排孤兒到英國接受器官移植。英國檢察官阿亞斯（Damla Ayas）透露，「這一起人口販運罪行是以器官摘除為目的，本案受害人15歲，目前已經被英國當局保護並由大都會警察局照顧」，除此之外，他則表示由於刑事訴訟正在進行，無法提供外界更多案件細節。

報導指出，夫妻倆23日在倫敦烏克斯喬法院（Uxbridge）出庭，但兩人均否認指控地方法院庭訊，否認英國檢方對他們的人口販運指控，強調他們從未替人口販運事件安排交通工具。由於夫妻倆皆是奈及利亞公民，且人口販運指控嚴重，罪刑指控需要司法部門審查，大概還需要14天時間，因此地方法院法官宣判此案推遲至7月7日再審，在下次聽證會前夫妻倆則被還押候審。







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