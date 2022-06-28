嘉藝點水道頭餐桌計畫「朴子故事食堂」　探索百年前嘉義政經中心

▲▼嘉義水道頭餐桌計畫「朴子故事食堂」 探索百年前嘉義政經中心。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉藝點水道頭文創聚落推出「餐桌計畫─朴子故事食堂」活動，透過7道精心設計的佳餚，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。朴子有著深具歷史記憶的配天宮、純樸溫厚的小鎮模樣，早期朴子溪具河港功能時，朴子作為貨物集散地，商業繁盛，是嘉義的政經和文化中心。



配天宮周邊開元路、光復路、中正路等得益於核心區位而繁榮發展，今日這些街道仍存有許多中藥行和西醫館，不難窺見朴子過往仕紳集聚、文教與醫療事業發達的繁榮背景，百年來朴子市出了上百位醫生，可見其一脈相承的文化特色。



朴子過往繁華留存記憶，如何用具體、深刻的方式再次傳達？嘉義縣文化觀光局與地方文創工作者一起發想，25日將在嘉藝點水道頭文創聚落推出的餐桌計畫，將會是一場美麗的文化傳承與轉譯。



水道頭限定「餐桌計畫─朴子故事食堂」活動，透過身懷不同絕藝的返鄉青年一同設計，有進駐文創聚落的生態廚師和工藝家、有回到嘉義扎根的花藝師與攝影師、有生根地方的中藥師，共同打造專屬文創聚落的特色餐桌。



精緻的菜餚背後，由嘉義第一位生態廚師「誠農藩」負責人曾紫筠精心設計。曾紫筠走訪嘉義中藥行、西醫館最密集的朴子小鎮，她將前人的智慧，變化成各種以藥材為基底的創意料理，顛覆大家對漢醫的想像。



「好日作工作坊」藝術家陳熙璇打造的環境設計，每一元素皆蘊含深意；餐前文化沙龍由文史工作者蔡順仁老師擔任主講，讓參與者回望朴子繁榮歲月，參與餐桌計畫的還有朴子天安堂和煌記堂等中藥行。



嘉義縣長翁章梁表示，水道頭文創聚落過去是教養與守衛下一代的教師與警察宿舍，現在已經蛻變為嘉義縣第一個文創聚落，持續守護著新生的創意能量，「餐桌計畫─朴子故事食堂」是文創聚落的亮點成果，打造文創工作者共創平台，以地方故事為底蘊，讓大家認識地方的方式更加多元。



嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，在活動的田調過程中，發現朴子仍保存許多百年中藥行，文觀局以延續地方文化記憶為核心，經營嘉藝點水道頭文創聚落，餐桌計畫豐富了民眾的飲食體驗，認識朴子各時期的社經狀況，也一同思索和期待今日朴子醫療文化繼續往前走的方向。



