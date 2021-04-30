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嘉義縣第二座寵物示範公園落腳朴子　佔地458平方公尺

▲嘉縣第2座寵物認養示範公園 4月底朴子啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣第2座寵物認養示範公園 4月底朴子啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為宣導民眾認養動物及友善動物等觀念，嘉義縣政府向中央爭取200萬經費，於山區新港鄉海區朴子市分別設置全國首座寵物認養推廣示範公園，其中新港鄉公所已於110年1月中旬啟用，朴子市則於4月30日式啟用，面積達458平方公尺，將提供海區毛孩一個無憂無慮地盡情玩樂的安全園地，農委會副處長江文全、蔡奇璋議員、李國勝議員、朴子市長吳品叡與各里長、立委蔡易餘服務處秘書、農業處副處長李建霖等皆到場關心與剪綵。

▲嘉縣第2座寵物認養示範公園 4月底朴子啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

目前國內都會區普遍設置寵物公園，約有40處，主要集中在北部都會區，提供民眾一個帶毛小孩散步或運動的適合場域，然而非都會區縣市建置率則低，縣內愛狗民眾紛紛反映希望可比照建置。

為強化寵物認養推廣，逐步減少浪犬問題，在縣長翁章梁努力下，縣府109年向農委會爭取經費200萬設置寵物認養示範點，歷經函請公所提報計畫、送審、核定與發包施工等作業，本縣第一座啟用之山區寵物認養示範公園為新港鄉，設置於公所新建用地旁一處面積約360平方公尺用地。

▲嘉縣第2座寵物認養示範公園 4月底朴子啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

本次第二座啟用的海區寵物認養示範公園於朴子市，位於嘉義客運朴子總站對面的環保公園內，較新港不同的是，朴子的寵物認養公園原本規劃面積327平方公尺，後續朴子市公所則增加經費將面積擴大為458平方公尺，園區四周設置金屬圍籬可讓毛孩安全自由奔跑，場內設置浪狀棧道、跨欄等設施供玩耍，更設置洗手台提供清潔及飲水，公園椅也可讓主人舒適休憩，另外，更貼心依犬隻體型區分為大犬區與小犬區，避免犬隻因體型差異產生不必要衝突。

▲嘉縣第2座寵物認養示範公園 4月底朴子啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，為減少人犬衝突，首要之急除了宣導民眾應完成飼主責任，應依法為家中寵物完成晶片登記、絕育及施打狂犬病疫苗，飼主也應適當管領所屬寵物，避免棄養衍生後續浪犬過量問題，縣府也將配合相關單位積極推廣認養代替購買，給外面無家可歸的浪浪一個機會，未來本公園除了提供民眾帶家中毛孩來運動外，也將利用此場地辦理各式認養及動物保護相關宣導活動，建構友善動物之共榮社會。

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