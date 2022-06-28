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你知道這什麼嗎？「亞馬遜姐」拍新廣告了　開場直球對決酸民

網搜小組／趙蔡州報導

「你知道這是什麼嗎？這個東西在亞馬遜......」，YouTube這一支廣告近期在台灣引發網友熱議。而有網友日前發現，廣告中的主持人、電商網拍創業家Ellen Lin最近竟拍了一支新廣告，內容直接開嗆酸民「如果你沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」，讓他直呼「亞馬遜姐今天很嗆是吧」。

原PO在Dcard以「亞馬遜姐今天很嗆是吧」為題，貼出4張Ellen Lin新拍的YouTube廣告截圖。可以看見，Ellen Lin在影片中直言「這個廣告是給想要在亞馬遜上面，做電商創業的人看的，所以如果你沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」，正面回應酸民。

▲▼你知道這是什麼嗎？「亞馬遜姐」拍YT新廣告怒回網友。（圖／翻攝自YouTube）

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▲「亞馬遜姐」拍新廣告對決酸民。（圖／翻攝自YouTube）

貼文一出立刻引發網友熱議，「她越這樣說我越想點開浪費她的預算，浪費我時間還不點爆」、「不得不說，她的財力真的滿強大的」、「要不是廣告要等5秒，誰要理你啊」、「演算法逼我看的，你以為我想看嗎」。

也有人說，「我還以為是惡搞，竟然是真的」、「原本以為是P圖，結果笑死」、「某種程度上，也是很成功的行銷吧」、「我在看她的廣告之前，先看了兩個廣告」、「怎麼可以這麼好笑」、「她真的很生氣唉」。

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