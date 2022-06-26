蘇貞昌：發電成本原料翻倍成長　「台電負擔非常沈重」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／新北報導

國內電價是否調漲備受關注，經濟部27日將召開電價審議委員會，行政院長蘇貞昌26日表示，發電的成本、原料因為戰爭、疫情翻倍成長，台電的負擔非常沈重，政府會做最審慎的評估及最好的考量，同時尊重電價審議委員會的決定。

國際燃料價格居高不下，台灣電力公司虧損擴大，電價調漲機率頗高，台電公司已經準備多個方案，包含只漲工業等用電大戶、每月用電達700度或1000度住宅等，有待27日電價審議委員會拍板決議。

蘇貞昌上午在經濟部次長經濟部次長陳正祺、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，前往新北市瑞芳區參訪永聯物流開發台北園區。

蘇貞昌會前受訪時表示，電是大家都需要的，但是發電的成本及原料，無論是油、天然氣、煤炭等，都因為戰爭和疫情的因素翻倍成長，所以台電的負擔非常沈重，怎麼讓供電永續、民生拚經濟，政府都會全盤考量。

蘇貞昌也強調，電價審議委員會將會從方方面面，進行做最審慎的評估及最好的考量，政府尊重電價審議委員會的決定。

另外，有關警政署長陳家欽日前申請提前退休，蘇貞昌則說，陳家欽勞苦功高，提出退休已經在作業，而新任的署長一旦確定，就會對外界公布。