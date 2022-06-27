顧立雄成蔡英文首位文人國防部長？　總統府：荒誕！把作文當新聞

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導指稱國安會秘書長顧立雄可望成為文人國防部長，甚至國安會副秘書長陳文政曾與駐美代表蕭美琴大吵一事，總統府發言人張惇涵27日表示，該報導荒誕不實，把作文當新聞，呼籲各界勿以訛傳訛。

有媒體以頭版報導指稱，國安會秘書長顧立雄可望成為總統蔡英文任內首位文人部長，而本來主掌軍政事務的國安會副秘書長陳文政，近來跟蕭美琴曾在電話中發生爭執等。

對此，張惇涵強力駁斥此一報導，認為該報導充滿荒誕不實，也未向總統府查證便作為頭版頭報導，更是荒謬至極。他呼籲媒體報導應善盡查證責任，勿把作文當新聞，也呼籲各界勿以訛傳訛。

張惇涵強調，蔡英文非常肯定國防部長邱國正的表現，沒有異動國防部長的打算，邱國正不但治軍嚴謹，各項強化自我防衛能力的軍事建案也如期如質推動，且各項國防改革計畫也落實執行當中。

張惇涵說，邱國正對於國際及區域軍事局勢的精準分析研判，對於協助蔡英文及國安團隊的重大決策，具有重大貢獻。

另外，有關報導中指稱，駐美代表蕭美琴與國安會副秘陳文政曾在電話爭執之內容，張惇涵說，這完全捏造不實、離譜至極，蕭美琴與陳文政根本從未有過任何爭執。

至於報導內容中稱，陳文政不能直接以書面、電話或口頭向蔡英文報告，張惇涵說，這也並非事實，陳文政皆有參與蔡英文的定期軍談會議或各項軍事專案會議，也本於職責，必須向蔡英文報告。

張惇涵並表示，近來部分媒體不斷炒作國安會與國防部之關係，這種炒作毫無意義，也其心可議，國安會與國防部皆是國安團隊的重要份子，「一個團隊、一個目標」，皆是以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力，面對當前複雜多變的國際局勢，這類企圖打擊軍心士氣的臆測及傳聞應適可而止。