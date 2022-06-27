2男搭遊艇闖富山保育區！海巡緊盯蒐證　起出釣具魚獲送裁處

▲▼海巡人員全程緊盯並以橡皮艇靠近蒐証。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東富山保育區內26日有2名男子搭乘自製浮具違規採捕，海巡人員獲報後緊盯並拍照錄影並派艇將遊艇拖回搜証，查獲採捕器具及捕獲魚，2人被依違反漁業規定函送主管機關裁處。

海巡署第十巡防區118服務專線，26日下午接獲民眾報案，於富山保育區內疑似有民眾搭乘自製浮具違規採捕水產動植物。

▲▼遊艇被拖回岸上後，海巡人員在艇內查獲釣具及漁獲，2名男子被依違反漁業規定函送裁處。

第一三岸巡隊表示，線上巡邏同仁抵達保育區發現海面有1艘自製浮具，船上有2位民眾，因距岸約300至500公尺，無法以肉眼、照相及錄影方式確認該是否有採捕情形，隨即派遣橡皮艇前往全程搜證。

搜證時2男子表示，因外掛式舷外機故障無法啟動，請求協助拖帶回新蘭漁港。為考量安全海巡人員同意將自製遊艇拖至新蘭漁港，進港後查獲遊艇內有採捕工具釣竿2支及採捕魚類，由於事證明確，2男子被函送台東縣政府裁處。



海巡署第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之保育禁漁區，違者將依漁業法法規處以新台幣3至15萬元罰鍰，民眾切勿於此處違規以任何器具採捕水產動植物以避免觸法：並呼籲民眾若於海上或港區、岸際有發現不法情事，請隨時撥打本署118免費服務專線。