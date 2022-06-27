才交往2個月…開男友舊手機驚見「一排買春紀錄」　妹子心涼了

▲原PO發現男友有買春紀錄。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶交往後會看對方手機，卻意外發現秘密？一名女網友表示，男友有2支手機，平時舊手機只會拿來聽歌。但沒想到她近日打開舊手機的LINE一看，竟發現對方的買春紀錄，讓她相當傻眼，嘆「心都涼掉了」。許多人看到後紛紛勸分手，表示「這種事只有0次跟無限次」。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往2個多月，一直都知道對方有2支手機，舊手機平時沒有特殊用途。但近日聊天才知道，舊手機有另一個LINE帳號，她當下覺得有些詭異，但因為對方很誠實，且平時也都會大方把手機給她用，因此沒有將此事放在心上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO最近拿男友手機追劇時，在好奇心驅使下點開舊手機的LINE，一開始看內容都很正常，「但我直覺想一定沒有這麼單純」，於是她點開隱藏的訊息，沒想到裡面都是男友買春的紀錄，她當下看到心都涼了，「之前聊過這一塊，他說他同事有約過，但他沒有，現在想一想怎麼可能有男生會誠實（說）他自己約過」。

▲原PO看到男友舊手機的聊天紀錄當場心碎。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO表示，雖然那些都是交往前的事情了，且男友單身8年，難免會有生理需求，她能理解對方的行為，但還是無法接受，只好PO文詢問其他人的看法，「你們能接受男友曾經花錢約過嗎？」

不少網友看到後紛紛表示，「不能接受就分手，這種習慣不會因為交了女友改掉，頂多交往初期會少去而已」、「有感情潔癖、有疑慮就不要啊，你都這麼在意了 直接放生吧」、「分手吧，雖然我也不太能接受有約過，但時間久了應該能釋懷，我真正在意的是欺騙」、「才交往兩個月而已就抓到說謊，這種我勸妳快跑」、「做人要忠於自己，人生很多事情都是自己選的，主要是妳能不能接受，別老是上來這裡被影響，沒有人能為妳的人生負任何責任」。