她抓姦男友和別人床上舒服　小三反嗆「我還是妳媽！」影片瘋傳

記者張寧倢／綜合報導

國外一名女子下班回家，發現她的男友上身半裸躺在床上和其他女人親熱，而劈腿對象竟然就是女友的媽，同時也是兩人孩子的阿嬤，讓她當下氣得拿起手機錄影飆罵。結果女子的媽媽不但冷靜要求她別公布影片，還以母女關係施壓稱「我還是妳媽啊！」讓她更加崩潰。

▲女子下班回家發現男友跟自己的媽媽躺在床上親熱，當場抓姦拍片。（圖／翻攝自TikTok）

這部影片在TikTok被瘋傳，其中一則影片點閱率更突破700萬次瀏覽，還被轉發上美國Reddit論壇，引起外網一片撻伐。影片中，女子撞見男友只穿一條內褲躺在床上，身邊穿著性感睡衣的女人竟是自己的媽媽，氣炸飆罵兩人，怎麼敢在她的床上亂搞，「我打給你一整天都沒接，然後這就是你在忙的事！和我媽？你認真的嗎？」而出軌的媽媽只是冷靜地看女兒罵人。

女子氣不過便質問母親，「難道都沒有什麼話想說嗎？」沒想到，對方開口竟然先問，「妳不會把這PO上臉書吧？我不想看到這事發生。」女兒反嗆，會把影片上傳網路，讓大家看看他們倆在床上搞出的事情。母親脫口而出，「我還是妳的媽媽啊！」這句話瞬間引爆了女子的怒火，要求男友和媽媽立刻離開她的床、滾出她的家，並留下一切她出錢買的手機和衣物。

媽媽非但不認錯，還指責女兒疏於家庭，沒有給男友他想要的對待。在第二段影片中，男友則辯稱，是準岳母說自己「想在這裡睡覺」才會讓她躺上床，還轉移話題問起小女兒的去向。女子一聽更火大表示，「你幹嘛擔心女兒？就在剛剛，你還和她的阿嬤共枕眠！」

影片一出，許多網友留言，「竟然和女兒的阿嬤？這必須分」、「沒想到她已經當奶奶了」、「為什麼要買手機給這種男人，幫他繳電話費？」、「她怎敢用『我還是妳媽』來說教」、「如果是我可能會和我媽打架，抱歉」。

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