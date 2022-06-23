研究顯示「男友越醜女友越胖」！專家曝心理因素：讚美很重要

▲美國研究發現，男友的長相會影響女生的身材。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

有人說，女生一輩子總是在減肥。在這個以外表為主導的世界中，身體形象影響著人們的選擇與行為。美國一項研究就指出，另一半的長相會影響女性的身材，如果身邊的伴侶長得越醜，女生可能會越不容易瘦不下來，所以無法變瘦並非不夠努力，而是伴侶長太醜；反之，男友太帥會讓另一半產生壓力，因此會努力維持外表身材。但對於男生而言，無論女方外表如何都不會增加他們的減肥動機。

佛羅里達州立大學過去發表一則新聞稿指出，博士生雷諾茲（Tania Reynolds）與教授梅澤（Andrea Meltzer）針對113對、年約20歲的新婚夫妻進行研究，結果發現愛情關係中伴侶的外表魅力，可能是女性執行減肥、追求苗條身材背後的驅動力。

▲伴侶外表具強烈魅力者，可能會讓女性感到不安，進而想努力維持身材。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

研究結果顯示，那些被評價為「不太有魅力」的女性，如果男性伴侶很有魅力，她們會更積極的減肥，努力瘦下來。雷諾茲表示，擁有外表迷人的丈夫可能會對妻子產生心理壓力，擔心自己身材達不到伴侶的期望，進而產生沒有安全感，因此許多女生將壓力轉為動力，拼命減肥，就是希望追求更苗條的身材。除了可能發展出更極端的減肥行為，還可能與其他心理困擾有關，例如憂鬱、焦慮等。

相反地，當男友長得又胖又醜時，女生的不安感和焦慮就會下降，對於身材要求也會變低，在不自我約束的情況下就會不小心日漸發胖。至於男性則不會受女性伴侶或自己的吸引力而影響減肥動機。

雷諾茲說，若要幫助那些對於伴侶希望自己「有多瘦」較為敏感的女性，其中一個方法是讓另一半不斷地肯定、提醒她們「妳很美」、「無論體重或體型如何，我都愛妳」，或強調她們除了外在魅力之外的其他優點，例如，「我真的很重視妳，因為妳是個善良、聰明與支持我的伴侶」等讚美。

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