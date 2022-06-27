20歲女大生車禍犁田不能深蹲　醫師一招讓她笑喊「好神奇」

▲20歲女大生車禍雷殘不能深蹲，醫生一招讓嫩妹笑喊「好神奇」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名20歲女大生因車禍跌撞傷後，左邊膝蓋每次蹲下到某個角度，膝關節外側後方和大腿就會突然劇痛卡住而無法再彎曲，經過幾個月物理治療、打針吃藥、按摩針灸都沒效，轉介到大里仁愛醫院求診，醫師發現女大生關節突起、錯位，利用動態關節鬆動術將錯位關節調正，治療10分鐘女大生疼痛減少九成以上，還能馬上順利蹲下，露出久違笑容。

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▲正面照可見女大生大腿骨與小腿骨有旋轉現象，顯示有扭轉型損傷。（圖／記者游瓊華翻攝）



大里仁愛醫院醫師許宏志表示，女大生一跛一跛的走進診間，說她三個多月前因車禍跌撞傷後，左邊膝蓋每次蹲下到某個角度，膝關節外側後方和大腿就會突然劇痛卡住而無法再彎曲。照過X光被告知沒骨折，做了幾個月的物理治療、吃藥打針和針灸按摩也不見改善，而且因為長期無法彎曲膝蓋走路導致身體傾斜，臀部腰部發生的更多酸痛覺得十分苦惱。

▲側面照可見連接二頭肌的膝蓋骨下偏移，顯示先前有拉扯。（圖／記者游瓊華翻攝）



許宏志對女大生做理學檢查發現，女大生左膝外側的關節有異常，進一步肌肉骨骼超音波檢查，關節錯位與附近連結的韌帶撕裂傷，蹲下時腿後肌肉收縮牽拉受傷韌帶產生劇痛，最後幫女大生將錯位關節調正，使用運動傷害照護的彈力肌貼將關節保持在可正常彎曲活動的部位，搭配藥物，治療10分鐘後小娟的膝蓋疼痛減少九成以上，還能馬上蹲下，連女大生都忍不住喊「哇!好神奇！」