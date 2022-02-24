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台中白車追撞軍卡2男噴飛1死　家屬慟：不是去逢甲吃宵夜嗎？

▲▼2名男子清晨高速追撞軍用卡車，造成一死一重傷。（圖／民眾提供）

▲2名男子清晨高速追撞軍用卡車，造成1死1重傷。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區環河路一段凌晨4點52分發生一起重大車禍，一輛白色自小客車高速追撞同方向行進中的軍用卡車的右側後方，造成車頭全毀，車內的24歲黃姓和徐姓男子噴飛車外，黃男腦漿外溢，明顯死亡，徐男則是由軍方救護車送往大里仁愛醫院搶救，警方初步認為黃是駕駛。據了解，2人是金門人，目前在黃的阿姨公司上班，死者阿姨難過表示，昨晚聽他們說要去逢甲吃宵夜，怎麼會發生這種事？

▲▼2名男子清晨高速追撞軍用卡車，造成一死一重傷。（圖／民眾提供）

黃男和徐男從事弱電工作，公司在大雅區，隨著公司指派到各地工作，該輛車是黃男向朋友購買，但尚未過戶，2人昨晚跟阿姨說要去逢甲吃宵夜，不料竟發生追撞軍用卡車的意外。軍卡屬陸軍十軍團234機步旅車隊，當時正進行戰備計畫演練，2男噴飛出車外，自小客車頭全毀，零件散落路面，連軍用卡車輪胎也破裂。

▲▼2名男子清晨高速追撞軍用卡車，造成一死一重傷。（圖／民眾提供）

黃男頭骨破裂、腦漿外溢，明顯死亡，沒有送醫，徐男則由軍方救護車送往大里仁愛醫院搶救，脾臟破裂，目前仍在加護病房搶救，但無生命危險，徐男經抽血換算酒測值高達0.79mg／L，警方從2人噴飛位置研判黃男應是駕駛。

▲▼2名男子清晨高速追撞軍用卡車，造成一死一重傷。（圖／民眾提供）

至於肇事原因以及為何行經該路段，必須等待徐男恢復意識才能釐清。

▲▼2名男子清晨高速追撞軍用卡車，造成一死一重傷。（圖／民眾提供）

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