驚悚影片曝！她蹲舉167kg瞬間斷臂　啪一聲「骨頭試圖刺穿皮膚」

記者張寧倢／編譯

美國35歲舉重女性運動員瑪查朵（Robyn Machado）在個人社群帳號上傳一段驚悚影片，她在影片中挑戰負重369磅（約167公斤）深蹲時，突然聽到巨大的斷裂聲，轉頭一看發現竟是自己的手臂骨折，還目睹一根骨頭「試圖刺穿皮膚」，她當場嚇得瘋狂尖叫。

▲美國35歲舉重選手深蹲時，不慎遭沉重的槓鈴折斷手臂。（圖／翻攝自TikTok／@PowerLifting _Portagee，下同）

根據《太陽報》報導，瑪查朵受訪表示，練舉重20多年來，甚至這輩子從來沒有骨折過，然而，拍攝於2020年3月的影片卻完整記錄了骨折的驚悚瞬間。這段點閱率突破2000萬次的影片顯示，瑪查朵背著167公斤的重量下蹲，但手臂卻支撐不住，導致槓鈴從背部滑落，她發出好幾聲尖叫，鏡頭劇烈晃動也能看得出拍攝者無比驚慌。

瑪查朵說，當時她承受著壓力，接著突然聽到巨大的破裂聲，腦中閃過的第一個念頭是「天哪，槓鈴壞了」，直到她瞥了一眼自己的手臂，「我看到一根骨頭試圖刺穿皮膚，我震驚得尖叫起來。」瑪查朵表示，可能是因為腎上腺素作用，當下並沒有感覺到疼痛，但就醫後發現是前臂橈骨骨折。隨後，她也上傳了自己的X光照片、術後恢復照，並透過社群帳號分享從負傷中恢復的情況，醫生為她打入1片鋼板與8個鋼釘，大約8周之後骨頭才癒合。

▲瑪查朵前臂橈骨斷裂，險些插出皮膚。

瑪查朵補充，她以前能舉起比這更重的重量，在比賽準備期間，持續都能舉出380磅到395磅（約172到179公斤）的成績，「那天的槓鈴架對我來說有點高，但我的腎上腺素太過興奮，在進行蹲舉動作上感受到一些時間壓力。」

►止汗劑狂射胸前 手一彈「乳頭噴飛」爆血！男大生悲劇：2點沒了

►瘋狂大媽硬要在超市買兒子！狂喊「我出1千萬」逼賣金髮碧眼小男孩

►拜登罵福斯記者「son of a bitch」 麥克風全放送！火速致電道歉

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》