只想被哥哥頂撞！不倫妻爽吃已婚健身教練　超狂鹹濕對話曝

▲人妻見擔任健身教練丈夫的女同事傳鹹濕簡訊，「別和別人墜入愛河她們的水都沒我多」憤而提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市人妻發現擔任健身教練的丈夫與已婚女同事小欣（化名），利用健身課程空堂時間多次發生性行為，以共享Google雲端文件方式傳情「不敢頂撞哥哥只想被哥哥頂撞」、「別和別人墜入愛河她們的水都沒我多」等鹹濕對話，更互傳清涼暴露照片，人妻心碎對2人求償60萬。士林地院審酌雙方經濟等，認2人須連帶賠40萬元。

人妻主張，她2018年與丈夫阿凡（化名）結婚，育有2子女，但丈夫卻與小欣從2020年5月起至2021年2月，在某知公司宏內部健身房、各自住處、丈夫車上、旅館等地點發生性行為，更以Google雲端文件方式傳「當你肉棒從我身體磨蹭出濕熱的水時，你的眼神投入的望向我身體彷彿我是性感女神」等愛意文字，認為2人嚴重破壞家庭共同生活圓滿安全，不法侵犯配偶權，請求連帶賠償60萬元。

小欣出庭時提出抗辯稱，婚外情都經正宮同意，且2人婚姻及生活也沒有因為她與阿凡搞外遇就受影響，同時也認為請求賠償過高，請求駁回聲請、阿凡則未出庭聲明或陳述意見。

▲擔任健身教練的人夫與已婚女同事利用空堂在健身房大搞連結。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官經查發現，小欣前夫在發現2人不倫戀後，已在前年10月離婚，獨自撫養女兒，提告向2人求償35萬元，且根據IG、Google雲端文件對話發現，從事健身工作的2人相當熱愛以工作術語述愛意「練了深蹲半輩子只為了坐到對的人」、「每次妳坐上面搖到妳噴水，水順著我的棒棒流下來流到蛋蛋那邊都覺得好舒服...」，因此認定人妻主張為事實，至於小欣稱人妻同意婚外情這部分因無法舉證，故不採信。

法官審酌人妻原擔任健身教練，目前留職停薪，小欣目前以承接零散健身教練工作，月薪1萬餘元，阿凡擔任健身教練，兼衡2人行為及人妻於孕期及產後期間遭遇丈夫外遇所受痛苦程度等，認請求連帶賠償60萬屬過高，應酌減至40萬。全案可上訴。