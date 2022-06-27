　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公偷吃女教練！2對夫妻攤牌　人妻怒罵1句反被嗆：思想迂腐

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO老公偷吃健身女教練。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「忠誠」。一名人妻抱怨，最近發現老公和健身女教練偷情，沒想到雙方談判時，女教練丈夫卻絲毫不以為意，還說是她思想迂腐才無法接受，說出去只會被笑。事後她投訴到健身房也沒有結果，崩潰表示「原配的權益到底在哪裡？」PO文曝光後掀起網友討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，近日抓到老公和女教練發生婚外情，雙方夫妻約好談判，但女教練夫妻卻不願意道歉，男方還說現在通姦已經除罪化，如果想告就去告，「如果我告他太太，他也會告我先生」。她無法接受這個態度，問「你不覺得你太太很不要臉嗎？」但對方仍覺得無所謂，並說他們夫妻一直都採開放性關係，認為是她觀念太古老才會無法接受，「後面還勸我思想不要這麼迂腐，這樣說出去大家都只會笑我而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO被女教練老公嗆觀念古老。（示意圖／取自視覺中國CFP）

原PO事後將此事投訴給健身房，但老闆也只說這是私人行為，公司沒辦法插手，讓她相當傻眼，「所以現在原配的權益到底在哪裡？」也說老公已經認錯道歉並承諾日後不會再犯，但就是看不慣女教練夫妻的態度，「爬牆跟別人的先生搞外遇還一副她沒錯的樣子，而她先生是綠帽戴久戴傻了才會無所謂嗎？」

不少網友看到PO文後，紛紛表示「人家就沒差了，該管好的是妳老公吧」、「現在的人對性太開放了，你別讓自己生氣了」、「下一個會更好，換一個吧」、「妳老公才是真正有問題的人」、「所以現在結婚根本沒用，只是多一張廢紙」、「真的不爽就提告民事吧」、「時代不同，有人開放有人保守，男女平等，沒辦法接受就分開吧」。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／台北飛香港客機冒煙！　緊急降落
海尼根將在台灣生產啤酒！　買下三洋維士比屏東廠
中和2機車路口對撞！　1人頭部重創身亡
張韶涵難得PO「親妹妹正臉照」！大眼高顏值神複製
快訊／高雄校園7／1起可採實體課　國高中開放跨縣市校外教學
林佳龍稱2個月前早領先！　爆內部民調：我35％比19%領先陳
快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭：害怕但勇敢面對
店員做錯飲料...二寶爸大氣買單　下秒怒摔砸地：講兩次了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子傳摩鐵房號　老公回「這2字」！人妻心碎：我該怎麼面對他

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

老公偷吃女教練！2對夫妻攤牌　人妻怒罵1句反被嗆：思想迂腐

雲林+847！　5-11歲BNT第2劑校園集中接種最快本周完成

宜蘭+485！5／3以來確診最低　 7／1起部分醫院調整防疫診內容

快訊／高雄校園7／1起可採實體課！國高中開放跨縣市校外教學

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」　同行再爆料：比桌子髒

基隆+372！新冠疫情趨緩下降　林右昌籲外出防疫「3原則」

傳陳時中將選台北市長　莊人祥：指揮中心沒有相關訊息

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

老公偷吃女教練！2對夫妻攤牌　人妻怒罵1句反被嗆：思想迂腐

雲林+847！　5-11歲BNT第2劑校園集中接種最快本周完成

宜蘭+485！5／3以來確診最低　 7／1起部分醫院調整防疫診內容

快訊／高雄校園7／1起可採實體課！國高中開放跨縣市校外教學

餐廳盤子不會洗！內場員工揭「超噁4行為」　同行再爆料：比桌子髒

基隆+372！新冠疫情趨緩下降　林右昌籲外出防疫「3原則」

傳陳時中將選台北市長　莊人祥：指揮中心沒有相關訊息

4對象開放打第4劑「間隔5個月」　曾確診者3個月後仍建議接種！

白襪被認定不幸？小萌汪「斷奶就進收容所」　認養會賣萌找到家

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

徐佳瑩見「感情最痛階段」悲傷哭了！　嘆：那種痛只有自己知道　

送屠宰場路上「跳車求生」！豬豬腿摔傷　橫躺馬路畫面曝光

太優雅了！《間諜家家酒》神還原推出安妮亞貝雷帽、黃昏紳士帽

港媒：台北飛香港客機機艙冒煙　已緊急降落「暫無人受傷」

單挑尚青台啤！海尼根收購台灣龍泉啤酒廠　啤酒有望MIT新鮮直送

56%民眾憂升息　緩買房心魔指向高房價

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

中指男拔起「奇萊北峰標示牌」PO網！山友氣炸

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

快訊／今增91死！本土+28489

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

本土28489「各縣市分佈曝」！

指揮中心下午2點記者會　陳時中即起不固定主持

更多熱門

相關新聞

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

韓女星張娜拉3日驚喜宣布結婚好消息，今（26日）在首爾瑞草區舉行戶外婚宴，由於小6歲的攝影師老公是圈外人，她對男方身分保護有加，喜帖內還特別註明「不可公開新郎身分」，不過從現場親友曝光的照片及影片，可以看出男方身形高大挺拔，小倆口挽著手入場的畫面洋溢滿滿幸福。

人妻上演「車內誘惑」結果他阿嬤在後座

人妻上演「車內誘惑」結果他阿嬤在後座

老婆找前男友「跨越那條線」老公「頭頂綠綠的」

老婆找前男友「跨越那條線」老公「頭頂綠綠的」

安海瑟薇僅穿一件胸衣運動太正了

安海瑟薇僅穿一件胸衣運動太正了

「婆婆逼買2千萬房」老公外送籌錢！她氣炸了

「婆婆逼買2千萬房」老公外送籌錢！她氣炸了

關鍵字：

健身女教練偷情老公

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

蔡尚樺告別《全明星運動會》

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

超級英雄影集「上演群交趴」

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面