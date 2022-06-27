老公偷吃女教練！2對夫妻攤牌　人妻怒罵1句反被嗆：思想迂腐

▲原PO老公偷吃健身女教練。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「忠誠」。一名人妻抱怨，最近發現老公和健身女教練偷情，沒想到雙方談判時，女教練丈夫卻絲毫不以為意，還說是她思想迂腐才無法接受，說出去只會被笑。事後她投訴到健身房也沒有結果，崩潰表示「原配的權益到底在哪裡？」PO文曝光後掀起網友討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，近日抓到老公和女教練發生婚外情，雙方夫妻約好談判，但女教練夫妻卻不願意道歉，男方還說現在通姦已經除罪化，如果想告就去告，「如果我告他太太，他也會告我先生」。她無法接受這個態度，問「你不覺得你太太很不要臉嗎？」但對方仍覺得無所謂，並說他們夫妻一直都採開放性關係，認為是她觀念太古老才會無法接受，「後面還勸我思想不要這麼迂腐，這樣說出去大家都只會笑我而已」。

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▲原PO被女教練老公嗆觀念古老。（示意圖／取自視覺中國CFP）

原PO事後將此事投訴給健身房，但老闆也只說這是私人行為，公司沒辦法插手，讓她相當傻眼，「所以現在原配的權益到底在哪裡？」也說老公已經認錯道歉並承諾日後不會再犯，但就是看不慣女教練夫妻的態度，「爬牆跟別人的先生搞外遇還一副她沒錯的樣子，而她先生是綠帽戴久戴傻了才會無所謂嗎？」

不少網友看到PO文後，紛紛表示「人家就沒差了，該管好的是妳老公吧」、「現在的人對性太開放了，你別讓自己生氣了」、「下一個會更好，換一個吧」、「妳老公才是真正有問題的人」、「所以現在結婚根本沒用，只是多一張廢紙」、「真的不爽就提告民事吧」、「時代不同，有人開放有人保守，男女平等，沒辦法接受就分開吧」。