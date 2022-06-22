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老婆找前男友「跨越那條線」　老公上門對質綠炸求償...結果出爐

▲彰化人妻愛小王，人夫火大提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄人妻和前男友上床，丈夫怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名開工程行的顏姓男子懷疑結婚6年多的林姓妻子外遇，他找上林女專科時期的前男友蘇男「詢問」，蘇男坦承「有男女關係」、「跨越那條線」、「就只有一次」，顏男拿著兩人對話錄音檔，向林、蘇兩人提告求償100萬元，蘇男辯稱錄音是被脅迫的，不能拿來當證據，但法官認定錄音內容為真，判兩人應賠償20萬元。

判決書指出，顏男和林女結婚6年多，育有2女，去年上半年開始，顏男發現妻子疑似有外遇，但又苦無證據，找父親討論後，認為林女專科時期的前男友蘇男就是小王，兩人找了另一位徐姓友人陪同，在去年10月到蘇男家「討個說法」。

顏說明來意後，蘇男坦承自己和林女一直有連絡，還提到「就是有男女關係」、「我承認今年有一次，之前沒有，因為我知道分寸」、「基本上我們跨過那條線，可是並不是你想的那樣子」，蘇男強調「她來找我有時是純粹我在諮詢她，我的身體有點狀況，我需要吃點什麼樣的健康食品」。

顏男後來把他們的對話錄音檔做為證據，到法院提起民事訴訟向林、蘇提告求償100萬元；高雄地院審理時，蘇男辯稱當時是被偷錄音，且被迫講出顏男3人想聽的話，對方才肯離開蘇家，主張錄音檔不能作為證據。

法官勘驗後，認定錄音是在顏男同意且未受迫的情況下錄製，具有證據能力，因此認定蘇男和林女曾發生性行為，侵害顏男的配偶權，因此判兩人應共同賠償20萬元，全案可上訴。

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