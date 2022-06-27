46倍全壓奇數號碼抱走19.3億　陸大樂透買主花600元奪史上次高獎金

▲大陸體彩大樂透開出史上第二高4.39億元（人民幣）單注中獎金額。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東肇慶一間彩券店25日開出體彩大樂透頭彩，頭彩獎金為4.39億元人民幣（約19.3億元新台幣）。據了解，這位中獎的幸運兒僅花費138元人民幣（約600元新台幣）下了1注號碼，號碼前區均為奇數，而且採用46倍投注的單式追加倍投注。由於該樂透上期頭彩開出號碼也是前區均為奇數，這名中獎者再次全壓奇數的操作可說是相當大膽。

▲大陸體彩投注站。（圖／CFP）

大陸體彩開出的4.39億元（人民幣，下同）大獎是超級大樂透2022年爆出的第二個億元大獎，也是史上出現的第22個億元大獎，排名第2位，僅次於2014年在山東開出的4.97億元。

大陸史上最高獎金的大樂透出現在2014年的第14090期，由山東淄博一張單注號碼60倍投注的彩票，單票命中4.97億元大獎，創下大陸體彩中獎紀錄，至今未被打破。此次廣東肇慶的4.39億元也成為史上單票第二高獎金。

此外，肇慶這間彩券店還開出一張954萬元人民幣（約4197萬元新台幣）的中獎彩券，投注時間與中頭獎者相差不到一分鐘，極有可能出自同一人之手，如果屬實，該名幸運兒將獨攬4.48億元人民幣（約19.71億元新台幣）的高額獎金。

▲體彩投注站內有店家提供的中獎號碼趨勢分析。（圖／CFP）

外界分析，大樂透史上單票獎金最高的前六名，都採用同一種投注方法，就是單注號碼採取數十倍投注的方式，由於這種方法非常激進且高風險，雖一旦中獎都能開出大獎，但難度也非常大。