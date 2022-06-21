軍官涉貪出獄喊冤　嗆總統府「手榴彈同歸於盡」不起訴原因曝

▲老翁不甘心被依貪污罪判刑確定而丟軍職，四處陳情還嗆要帶手榴彈去總統府同歸於盡。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

93歲的雷姓老翁原本是陸軍上校，因30多年前被控貪污加菜金16萬餘元，遭軍法判刑5年，雷翁出獄後四處陳情，曾獲監察委員支持，但仍遭法院駁回再審，雷失去翻盤機會，去年寄1封手寫信到總統府，揚言「去找手榴彈轟然一聲大家同歸於盡」，被依妨害秩序罪送辦，台北地檢署檢察官認為雷應無法實現恐嚇內容，21日將他處分不起訴。

雷姓老翁曾是陸軍後勤司令部軍醫署政戰部上校主任，被控1982年11月起，至1984年6月止，貪污領取年節「加菜金」共16萬6468元，1985年被軍事法院判刑5年，褫奪公權3年確定，雷不但依此坐牢，還喪失領取退伍金、退休俸等權利，出獄後四處向監察院、司法院、國防部、法部務等多處陳情喊冤。

其中監察委員高鳳仙曾在2018年進行調查後，認為當年軍事法院的確在規定上誤解，把不具固定性且不以是否有功績事實的「加菜金」，當成應有功績事實為前提的「獎金」，且當年國防醫學院副院長、三總副院長多名主官也都有超領，可見當時正值軍醫獎金制度變革，相關規定修正用語及規範內容均不明確，才會普遍發生超領情形。

監委促請法務部為雷翁提起再審，但檢察官根據國防部在案發後的2004年新頒布加菜金作業規定，以新事實、新證據為由，為雷翁的利益提請再審，仍遭高院、最高法院接連駁回。

雷翁洗刷清白希望落空後，仍持續寫信向相關政府單位陳情，2021年11月28日，更親手寫了1封信到總統府，聲稱「民主退步，無奈最後不安生，去找手榴彈轟然一聲大家同歸於盡」，總統府認為事態嚴重，移請相關單位處理，檢察官調查後認為，雷翁已經93歲，行動不便，應無法真的取得手榴彈實現信件內容，因此以職權處分不起訴。