單親媽養6兒...嬤找不到3歲孫報警　破門發現冰櫃有「肢解童屍」

▲年僅3歲的男童艾倫（Chase Allen）遭母親殺害。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

美國密西根州日前發生一起恐怖的殺人案件，一名養育6名子女的單親媽媽，將其中一名年僅3歲、天生眼盲還有身體殘疾的兒子殺害，還將屍體肢解冰在冷凍櫃中，直到其他家人找不到男童，驚覺有異後報警，警方破門搜查後真相才水落石出。

根據當地媒體報導，年僅3歲的男童艾倫（Chase Allen）和其他5名兄弟姊妹與30歲的母親一起住在底特律。不過，崔斯天生看不見且身體還有其他殘疾，導致行動相當不方便。艾倫的奶奶海恩斯（Toni Haynes）說，女兒曾跟她抱怨，艾倫自己亂碰桌上的麵，結果燙傷了自己的手，「我聽她在胡扯，艾倫真的很乖，所以我開始打電話給兒童保護局，其他家人也有幫忙打電話。」

海恩斯說，他們至少打了數十次電話，但州政府的人員到女兒家中後，女兒都推託表示，艾倫現在和爺爺的女友住在一起，「結果我等前夫出獄後去質問他，才發現艾倫根本沒有和他們在一起。」大約兩個星期之前，海恩斯帶著其他家人前往女兒住處質問，又當場打電話給兒童保護中心並報警。警方抵達現場後也發現，這名單親媽媽不斷的想推開警察，並且說詞反覆，所以警方直接進門進行搜查。

底特律警察局長懷特（James White）表示，當他們進入屋內後發現，家中的5名孩子生活環境相當髒亂，且在地下室的冷凍櫃裡發現艾倫被肢解的屍體。現在這名母親已經遭警方逮捕，5名孩子都已送到醫院進行觀察，等確認身體狀況無礙後，會再安排他們與心理諮商師進行談話。

懷特表示，「想像一下這些孩子都經歷了些什麼，他們可能都遭遇某種程度的創傷，這件案子已經完全震驚到我們了。」附近鄰居哈蒂（Lynette Hardy）說，她從未見過艾倫，而這家人的生活相當貧困，她常常買衣服食物給其餘5名孩子，「他們都是非常可愛的孩子，但他們什麼都沒有，常常冬天時還穿著夏天的衣服，但他們的母親還問過我如何輔導孩子們學業，我無法想像會發生這種事。」

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