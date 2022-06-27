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最快成颱時間曝　全台不穩定！2地區整天有雨

（圖／氣象局）

▲最新氣象局風場預報顯示圖，模擬周六熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（27日）表示，周五起至周日，南海上空可能會有熱帶低壓或颱風發展，雖預期不會直接影響台灣，但它將會持續帶入水氣，迎風面的東半部、南部地區一整天都有短暫陣雨機會，中北部地區雲量偏多、午後容易有熱對流雷雨，整體天氣將會變得比較不穩定。

吳聖宇說，今天、周二依然會是這種上午晴朗、午後有熱對流雷雨的夏季天氣型態，熱對流以西半部、東北部山區為主，並且有機會擴展到平地區域；花東地區出現午後雷雨的機會雖然較低，但是因為來自南風、東南風的水氣靠近，也會有局部短暫陣雨出現的機會。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇指出，到了周三、周四來自東南風的水氣將會越來越增多，迎風面的花蓮、台東、恆春半島等地，可能一整天斷斷續續都會有短暫陣雨機會，西半部及東北部則仍持續是有午後雷雨發生的天氣型態。

吳聖宇提醒，周五起到周末期間，由於在南海上空可能會有熱帶低壓或是颱風發展，雖然預期不會直接影響台灣，但是它外圍的東南風、偏南風水氣將會持續帶入水氣，迎風面的東半部、南部地區一整天都有短暫陣雨機會；中北部地區雲量偏多，午後仍然容易有熱對流雷雨出現，整體天氣將會變得比較不穩定。

吳聖宇提到，整體來看，本周要留意的是後半段的天氣情況，預報資料顯示南海有熱帶低壓或是颱風發展的機會，雖然大致將會趨向廣東沿岸，不至於直接威脅台灣，但它的外圍雲層水氣仍然會影響台灣天氣，尤其周末期間對天氣的影響會比較明顯。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲未來一週天氣有三階段變化。（圖／氣象局）

吳聖宇表示，後續預報資料是否會再有改變，也很值得觀察注意，但是依照目前預測來看，這個可能出現的熱帶擾動系統，直接影響台灣的可能性並不大，暫時仍不必太過擔心。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五到周日南方雲系北移，水氣滿明顯增多，東半部有局部短暫陣雨、雨勢較明顯，南部也有些降雨，這兩地區有局部大雨發生機率，而其他地區雲量也會增多。

至於近期是否可能有颱風生成，黃恩鴻分析，周二起巴士海峽到菲律賓會形成一個低壓帶，有擾動會慢慢發展，其中周四可能發展較明顯一點，周四、周五有成颱機率，至於系統發展的強度和位置還要再觀察，但周五起受其水氣影響機率滿大。

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