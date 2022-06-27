新莊8煞為2萬債衝火鍋店砍人　店家無辜遭牽連還被洗一星負評

記者林冠吟／綜合報導

新北市新莊區「錢都日式涮涮鍋」民安直營店25日晚間發生砍人事件，8名惡煞衝進火鍋店裡砍人，造成2名男子受傷，隨即快速逃逸。警方先在26日凌晨於三重、蘆洲、汐止等地逮捕7名嫌犯，同日上午於中和景新街逮捕最後一位在逃的29歲郭姓男子。不過砍人事件發生後，有網友在錢都涮涮鍋民安店的Google評論底下留下一顆星負評，表示，「吃著火鍋唱著歌，突然就被麻匪砍了」。

▲8惡煞衝新莊錢都店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



回顧整起案情，8名惡煞在25日晚間8時許時，衝進新莊錢都日式涮涮鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，無生命危險。

警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，目前已到案7名，另1名共犯已鎖定行蹤並全力追緝中。而張姓主嫌因不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人，全案進一步偵辦中。而最後一名在逃郭姓男子，也在26日上午於中和被警方緝捕到案。

▲新莊8煞衝火鍋店砍人，最後一人在中和落網。（圖／記者陳以昇翻攝）



不過無端遭到波及的火鍋店家，事後竟還遭到網友「負評」襲擊，網友還引用電影《讓子彈飛》中的經典場面，劇中湯師爺在剿麻匪出征前演講的經典台詞，「吃著火鍋唱著歌，突然就被麻匪砍了」、「放假吃個火鍋也會被人家砍，每一個都說是債務糾紛，一代比一代強」。

▲新莊火鍋店遭8煞闖進砍人，事後還被網友無端洗負評。（圖／翻攝自Google評論）



不過也有目睹砍人事件的網友在看到遭留一星負評後，以五星好評回挺店家，「店家辛苦了，還要提心吊膽怕棒球隊來亂」、「常客，想為店家和新莊發聲。新莊治安平均都還算ok，所以發生那樣的事情才會引起大家震驚，再者這次事件除了傷者和飽受驚嚇的顧客，店家也是受害者之一，針對受害者進行檢討或負評並不客觀，還有沒消費過也來給差評的...過往的用餐經驗良好，平常很少上來評分，補之前的用餐評語，不論外帶內用店家都很積極服務，給五顆星好評，也消抵店家因事件無辜遭受的惡評」。