　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊8煞為2萬債衝火鍋店砍人　店家無辜遭牽連還被洗一星負評

記者林冠吟／綜合報導

新北市新莊區「錢都日式涮涮鍋」民安直營店25日晚間發生砍人事件，8名惡煞衝進火鍋店裡砍人，造成2名男子受傷，隨即快速逃逸。警方先在26日凌晨於三重、蘆洲、汐止等地逮捕7名嫌犯，同日上午於中和景新街逮捕最後一位在逃的29歲郭姓男子。不過砍人事件發生後，有網友在錢都涮涮鍋民安店的Google評論底下留下一顆星負評，表示，「吃著火鍋唱著歌，突然就被麻匪砍了」。

▲▼新莊錢都一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲8惡煞衝新莊錢都店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

回顧整起案情，8名惡煞在25日晚間8時許時，衝進新莊錢都日式涮涮鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，無生命危險。

警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，目前已到案7名，另1名共犯已鎖定行蹤並全力追緝中。而張姓主嫌因不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人，全案進一步偵辦中。而最後一名在逃郭姓男子，也在26日上午於中和被警方緝捕到案。

▲▼新莊8煞衝火鍋店砍人，最後一人在中和落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊8煞衝火鍋店砍人，最後一人在中和落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過無端遭到波及的火鍋店家，事後竟還遭到網友「負評」襲擊，網友還引用電影《讓子彈飛》中的經典場面，劇中湯師爺在剿麻匪出征前演講的經典台詞，「吃著火鍋唱著歌，突然就被麻匪砍了」、「放假吃個火鍋也會被人家砍，每一個都說是債務糾紛，一代比一代強」。

▲▼新莊火鍋店遭8煞闖進砍人，事後還被網友無端洗負評。（圖／翻攝自Google評論）

▲新莊火鍋店遭8煞闖進砍人，事後還被網友無端洗負評。（圖／翻攝自Google評論）

不過也有目睹砍人事件的網友在看到遭留一星負評後，以五星好評回挺店家，「店家辛苦了，還要提心吊膽怕棒球隊來亂」、「常客，想為店家和新莊發聲。新莊治安平均都還算ok，所以發生那樣的事情才會引起大家震驚，再者這次事件除了傷者和飽受驚嚇的顧客，店家也是受害者之一，針對受害者進行檢討或負評並不客觀，還有沒消費過也來給差評的...過往的用餐經驗良好，平常很少上來評分，補之前的用餐評語，不論外帶內用店家都很積極服務，給五顆星好評，也消抵店家因事件無辜遭受的惡評」。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
誰有猴痘抗體？　醫教兩招「看身上疤痕或年紀」
中指男拔起「奇萊北峰標示牌」拍照！遭起底是露鳥山友
新莊8煞火鍋店砍人　店家無辜慘被洗一星負評
猴痘傳染途徑、潛伏期一次看！　4種藥可治療
劉品言「真實體重曝光」！　身材全被拍
猴痘殺入！專家：「台灣1點」比歐美好太多　4動作防感染

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／瑞芳四腳亭隧道紅牌重機自摔　騎士人車甩飛倒地送醫

遊客小心！日月潭阿桑佔公有地「停1次150」　被看破手腳還咒人

張瑋津告友人遺孀討500萬　竟教唆他人偽證判刑10月

花蓮2男潛校園配電室偷電纜　警追百米對空開2槍抓1賊

倒車出事了！聯結車撞倒土地公廟圍牆逃逸　駕駛：路況不熟

新莊8煞為2萬債衝火鍋店砍人　店家無辜遭牽連還被洗一星負評

影片曝！駕駛恍神闖紅燈一路衝　擊落機車撞眼鏡行釀5傷

6小時內2度酒駕拒測！高雄男噴18萬　警搖頭：到底是有多愛喝

快訊／澎湖中華大樓火警！婦受困火場1hr　獲救嗆傷送醫

找乾弟抓姦男友　懷孕女師17年前孔廟慘遭割喉亡

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

快訊／瑞芳四腳亭隧道紅牌重機自摔　騎士人車甩飛倒地送醫

遊客小心！日月潭阿桑佔公有地「停1次150」　被看破手腳還咒人

張瑋津告友人遺孀討500萬　竟教唆他人偽證判刑10月

花蓮2男潛校園配電室偷電纜　警追百米對空開2槍抓1賊

倒車出事了！聯結車撞倒土地公廟圍牆逃逸　駕駛：路況不熟

新莊8煞為2萬債衝火鍋店砍人　店家無辜遭牽連還被洗一星負評

影片曝！駕駛恍神闖紅燈一路衝　擊落機車撞眼鏡行釀5傷

6小時內2度酒駕拒測！高雄男噴18萬　警搖頭：到底是有多愛喝

快訊／澎湖中華大樓火警！婦受困火場1hr　獲救嗆傷送醫

找乾弟抓姦男友　懷孕女師17年前孔廟慘遭割喉亡

花蓮吉安捕魚祭圓滿落幕　19部落頭目改選17人連任

床戰慘被貓咪「攪菊」！他屁屁被撐開狂蹭嚇瘋：冷冷濕濕的

巴黎男裝周／愛馬仕「小龍蝦襯衫」好夏天　Bolide包像檸檬水還藏驚喜

猴痘侵台！全身出水泡與天花同屬　個人預防「勤洗手戴口罩」

她抓姦男友和別人床上舒服　小三反嗆「我還是妳媽！」影片瘋傳

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！臥室裝潢全曝光…整排衣櫥超夢幻

台股漲300點最大功臣！台積電收復500元　市值重返13兆

杜蘭特離開籃網成定局？　美媒爆料「多隊準備開搶」

青埔核心靜巷名宅大華靚！公園首排景致　擁萬坪青塘園置身美術藝廊

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打

八里夫妻遭開槍搶車　副駕孕婦險遭載走

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

憲兵下士醉酒踹飛女童裁押理由曝！

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

賓士男擁槍躲債　曾炫耀合照女優

彰雙屍案賓士男欠鉅債　捧現金買車

彰化情侶雙屍案　友人：妻已心死

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

憲兵路口踹飛女童！媽：就怕小燈泡翻版

野狗竄出撞上！台南24歲女騎士「撞上腦出血」昏迷

女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

外遇學長被抓包　他在家族群組出櫃！揪心自白曝

更多熱門

相關新聞

駕駛恍神闖紅燈　擊落機車直衝眼鏡行

駕駛恍神闖紅燈　擊落機車直衝眼鏡行

轟！李男昨(26)日傍晚開車載3名女友人行經彰化市中山路、中興路口時，疑因精神不濟恍神闖紅燈，衝撞李女騎乘的機車、及停放在路口的自小客車，再撞進一家眼鏡行，轎車與機車都嚴重受損，李男、李女及3名女乘客全都受傷送醫，確實肇事原因與責任還要進一步釐清。

快訊／澎湖中華大樓火警！婦嗆傷送醫

快訊／澎湖中華大樓火警！婦嗆傷送醫

喝醉憲兵踹飛國小女童！法院裁定收押

喝醉憲兵踹飛國小女童！法院裁定收押

憲兵路口踹飛女童！媽：就怕小燈泡翻版

憲兵路口踹飛女童！媽：就怕小燈泡翻版

彰雙屍案賓士男欠鉅債　捧現金買車

彰雙屍案賓士男欠鉅債　捧現金買車

關鍵字：

新莊火鍋砍人一星負評影音

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面