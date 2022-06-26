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大陸 大陸焦點 特派現場

2歲女童從8樓墜亡　保母滑手機把孩子獨留電梯

記者任以芳／綜合報導

大陸一名保姆粗心大意，把2歲的女童獨自留在電梯，最後孩子疑似過度驚慌，出電梯後爬窗從八樓墜落身亡。事件曝光後引起許多家長關注，

綜合陸媒報導指出，這起事件發生在浙江杭州，透過電梯監視器顯示，保母帶女童到一樓玩，孩子很開心滑板 車，保母則是低頭刷手機。等電梯門開了，保母顧著拉小車子出去，轉頭才發現孩子沒跟上，電梯門快速關上。

▼ 保母顧著玩手機。（圖／翻攝 極目新聞）

▲▼ 保母遺忘女童在電梯裡 。（圖／翻攝 極目新聞、星視頻）

▲▼ 保母遺忘女童在電梯裡 。（圖／翻攝 極目新聞、星視頻）

▲ 保母遺忘女童在電梯裡 。（圖／翻攝 極目新聞）

畫面顯示，獨自留在電梯裡女童開始狂哭，詭異的是，當時停在一樓有30多秒時間，保母疑似沒有想到按開電梯門。期間女童大哭拍打電梯門，隨後升到了8樓，女童跑出去後，不幸從8樓樓道的窗戶墜落到二樓平台身亡。

同一時間，女童的父親陳先生剛好在同社區丈母娘家，接到消息立刻衝去孩子消失的八樓，一戶戶敲門詢問。其中一戶的老人告訴他，確實聽到小孩子哭得很大聲，還說「剛才有個女的也上來找了」。

報導稱，陳先生開始有不祥的預感，再跑到一樓的草叢找孩子。抬頭看到二樓有個延伸出去的的窗台，他趕緊去二樓查看發現孩子躺在平台上。此時，離孩子墜樓身亡的時間已經過去半個小時。

▲▼ 保母遺忘女童在電梯裡 。（圖／翻攝 極目新聞、星視頻）

▲ 被遺忘在電梯裡女童疑似找家人，爬窗墜樓身亡。（圖／翻攝 極目新聞）

陳先生悲痛的說，保母第一時間沒有危機意識，電梯已經往樓上跑，人還站在一樓喊叫，如果沒體力爬樓梯，至少看到電梯停靠八樓，先去樓梯間喊一喊也行，或搭電梯去八樓找孩子，但保母完全沒有任反應。

據了解，涉事保姆稱，「自己不是故意傷害孩子，願意承擔自己該承擔的責任。」

女童父親陳先生最後表示，希望天下的家長、保姆都能關注到這個事情，引以為戒，不要再犯這種錯誤。並且選好墓地，好好送女兒最後一程。

▼ 女童父親因保母的疏失十分心痛 。（圖／翻攝 抖音）

▲▼ 保母遺忘女童在電梯裡 。（圖／翻攝 極目新聞、星視頻）

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