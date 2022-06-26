太過分！台南女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

記者林悅、林冠吟／台南報導

太過分！台南一名國小五年級的女童，26日上午騎腳踏車外出買早餐，在南區文南路與建南路口停等紅燈時，突然遭到一名現役軍人安姓男子的攻擊，過程中安男猛踢女童頭部，讓女童嚇得驚聲尖叫，一路跑回家裡求救，而安男竟還窮追不捨，過程中女童的母親還一度為保護女兒而慘遭安男毆傷，直到一旁路人見狀，將安男團團圍住，不讓其脫困。警方獲報到場後，訊後也依傷害罪、兒少法等罪，將安男移送法辦。

▲台南安姓現役軍人無故踹倒停等紅燈的女童。（圖／記者林悅翻攝）



就讀國小五年級的陳姓女童，26日上午騎腳踏車外出買早餐，停等紅燈時，莫名遭徒步經過路口、醉醺醺的安姓男子攻擊，女童當場嚇得放聲尖叫，一旁路人見狀也立即上前制止安男的暴行；女童則立即跑回家求救，未料安男竟還一路窮追不捨，女童母親聽見女兒的求救聲，急忙外出查看，為保護女兒也遭安男毆傷，所幸見義勇為的路人蜂擁而上，團團將安男包圍，不讓其逃脫。

▲台南安姓現役軍人無故踹倒停等紅燈的女童。（圖／記者林悅翻攝）



警方獲報到場後，立即將安男帶回派出所，同時啟動兒少保護機制，通報少年隊、教育局及安男居住地的東區警分局加強監控，並將該處列為治安重點加強巡邏增加見警率。

台南市警方強調，對於兒少案件一定盡全力查明真相，盡速破案，破除民眾疑慮，讓民眾安心，同時嚴正譴責暴力、依法究辦、決不寬貸，希望社會大眾能支持警察，讓警、民能共同合作使社會治安更美好、更和諧。全案偵詢後依觸犯刑法傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法移送臺南地檢偵辦。

而女童的家屬在女童慘遭攻擊後，也在臉書社團發文講述整起事件經過，女兒所幸在路過的熱心民眾幫忙下才得以脫身，直呼「真怕發生小燈泡翻版」。

▲台南安姓現役軍人無故踹倒停等紅燈的女童，女童家屬直呼「真怕發生小燈泡翻版」。（圖／翻攝自台南大小事）