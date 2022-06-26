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要搶要快！桃園旅遊補助7／1開跑　飯店業限時開賣

▲桃園旅遊補助7/1開跑，全台最美海洋系飯店有限額

▲桃園旅遊補助7/1開跑，全台最美海洋系飯店有限額。（圖／和逸桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為暑期旅遊熱潮提早做準備，並搭配桃園市觀旅局於7月1日開跑的觀光旅遊振興計畫，國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店．桃園館，推出「逸起來七桃 · 7月旅遊補助Flash Sale」快閃住房優惠，即日起至6月28日中午12點止限時開賣，名額有限要搶要快！

▲桃園旅遊補助7/1開跑，全台最美海洋系飯店有限額

▲以海邊碼頭市集為概念設計的Cozzi Market逸市集。（圖／和逸桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館表示，搭配桃園7月1日開跑的觀光旅遊振興計畫，自由行旅客先行上網登錄資料，該方案入住期間為7月3日至7月14日，專案含豐盛自助式早餐，COZZI Blu還加碼贈價值1,280元的「Cozzi Market逸．市集」自助百匯晚餐，只要5,999元起，價格已含10%服務費用及5%稅金，申請桃園旅遊補助千元住宿金，再折現金1,000元，最便宜只要4999元起，限額補助2,000間房，用完為止！

▲桃園旅遊補助7/1開跑，全台最美海洋系飯店有限額

「Cozzi Market逸．市集」以演繹跨國飲食文化，挑戰多重感官享受的精緻餐飲為特色亮點，引入碼頭市集意象，融合嶄新烹調元素，餐廳內還擁有獨特「BBQ室內露營野餐區」，帳棚內享受城市野營用餐的不凡樂趣。

▲桃園旅遊補助7/1開跑，全台最美海洋系飯店有限額

▲COZZI Blu和逸桃園館獲頒衛生認證標章。（圖／和逸桃園館提供）

此外，COZZI Blu啟動「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，並獲得國際知名衛生公司「藝康科學守護ECOLAB Science Certified」頒發衛生認證標章，客房不只加強清潔，舒適的海洋風在打開客房電視後，還備有「海洋水族魚群洄游直播畫面」舒眠頻道，令住客視覺震撼。

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桃園旅遊補助海洋系飯店和逸桃園館COZZI Blu

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