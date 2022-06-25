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獨／天價策展金額曝光！　「殭屍們搭專機來台」全程完美控溫

▲▼台南美術館董事長蘇憲法。（圖／記者戴上容攝）

▲台南美術館策展關鍵人物董事長蘇憲法獨家向《東森新媒體ETtoday》記者透露整體策展金額。（圖／記者吳世龍攝）

記者戴上容／台南報導

殭屍展今天開展！內部有多樣血超驚悚血淋淋作品，大批民眾早買好票，迫不及待想要進去看展，台南美術館策展關鍵人物董事長蘇憲法獨家向《東森新媒體ETtoday》記者透露策展金額，和如何成功爭取法國凱布朗利博物館來台策展的過程。對於社會反對聲浪，他苦嘆「法國從來沒發生像台灣這樣反對的聲音」，法國方對此一笑置之。

「亞洲的地獄與幽魂展」特展是2018年法國凱布朗利博物館所策畫展出的，主要是由西方人的角度，觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像。台南美術館昨日舉辦開幕記者會，除了有正妹殭屍現身外，還有舞者以鬼為主題設計的舞蹈表演。

▲▼ 0624殭屍展。（圖／記者戴上容攝）

台南美術館董事長蘇憲法說，台南美術館從2019年開始，就向法國凱布朗利博物館爭取「亞洲的地獄與幽魂展」，其實當時國內同時有很多大型博物館也爭取，但是其他過程中可能因社會觀感、資金等等因素放棄，只有台南美術館堅持到底，這才成功開展，台南美術館此次特別加入了台灣的視角，以及台灣當代藝術家的作品。

這次「亞洲的地獄與幽魂展」內的文物都要價不斐，展區共有70多件作品，包括人員、設備、器材，總共花費高達1600多萬元，而且所有作品都是搭飛機空運來台，從機上到下飛機再到博物館，全程都有嚴密的溫控設施，防止稀有的文物因溫差等因素損壞，因此，光運費就佔了800多萬元。

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

蘇憲法說，這次的展覽有非常少許個人或是社團的反對聲音，雖然館方皆正面看待這些事情，但工作人員難免稍微受到影響，而法國策展方對於這些反對聲浪也是一笑置之，但「法國這邊從來沒發生類似的事情」，開展後，所有觀眾來看了後，他保證都會有不同的感受。

「鬼魂文化」是人們不能避免的傳說，這個展覽就是要大家打破大家對鬼魂的傳說。而外界傳言，殭屍所穿的衣服其實是莽服，那些衣服都不是已經穿過的，相信大家看了展覽後都會落下心中的大石頭，看了之後害怕，展覽絕對會有警惕作用，知道不可以為非作歹，破解迷思，非常值得一看。

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

面對大家想要帶「糯米、桃木劍」等物來參展，蘇憲法也說，為了安全要求，是不能攜帶的，期待大家都存著善良的心來看，另外，館方所售的文創避邪商品都很可愛，會讓人會心一笑，相信大家看展後都會無所畏懼。

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