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社會 社會焦點 保障人權

揪「18歲小隻馬」性交易　噁男偷錄口交「險遭斷根」

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名男子找女網友性交易，因錄下口交過程被發現，命根子險些沒了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃資真／彰化報導

彰化一名吳姓男子在網路上與18歲少女約定性交易，口交時少女卻發現吳男正在錄影，拒絕繼續，吳男卻強硬將生殖器塞入她口中，少女隨即大口咬下使其流血後，吳男才停止。沒想到吳男幾小時後又要求少女拍裸照讓他自慰「測試還會不會痛」，又恐嚇外流。彰化地院依強制性交罪判吳男3年4月，詐欺、恐嚇2罪判7月，得易科罰金。

判決指出，身高175公分、體重90公斤的吳男去年8月與18歲「小隻馬」女網友約定性交易，兩人到汽車旅館後，吳男隨即要求少女內射、拍影片選一個，少女擔心影片外流，內射只要吃藥就好，因此選擇內射。

沒想到做到一半，吳男得寸進尺要求肛交遭到少女拒絕，後來少女口交時卻發現吳男正在錄影，馬上將生殖器吐出，把頭轉開。下秒吳男竟強行抓住少女頭部要她轉過去，強行塞入生殖器到少女嘴巴裡，少女嚇得大喊「不要」，直接咬傷吳男生殖器，最後吳男只好打手槍解決。

隔天吳男卻用IG聯繫少女，要求她傳送裸照以供自慰「測試還會不會痛」，佯稱會再匯錢，少女信以為真，以IG限時影片功能傳送裸露的影片與照片。

但吳男卻以手機螢幕錄影程式錄下裸照，並反傳給少女恐嚇稱「你在白目啊」、「我到現在還會痛妳覺得呢」、「流血欸X」、「妳咬完我真的氣到」、「反正臉照什麼全裸妳覺得外流會怎樣」等語，少女嚇得報警處理。

審理時吳男坦承上開罪行，法官審酌他無前科，月薪約3.6萬元，依強制性交罪判3年4月、詐欺得利、恐嚇危害安全2罪合併執行7月，得易科罰金。

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