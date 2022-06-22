　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抽太多衛生紙撿狗屎！　寄養媽媽摑11歲童臉腫流血...法官重判她

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃姓女子擔任寄養媽媽，卻僅因不滿寄養女童抽太多衛生紙撿狗大便，竟對女童掌摑害她流血。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名黃姓女子擔任家扶寄養家庭，負責照顧寄養兒童，不料黃女2019年在照顧患有輕度身障的11歲女童時，僅因不滿女童在處理家中寵物狗排泄物時，抽取太多衛生紙，而怒對女童掌摑，造成女童右臉腫脹流血，被女童生母發現後怒報警提告。而案經上訴至高雄高分院後，法官審理後仍依法判黃女有期徒刑5月，不得易科罰金。

判決書指出，黃女經高雄社會局審核通過後，擔任南區家扶寄養家庭，負責照顧寄養兒童。未料，黃女在2019年1月接受家扶委託，照顧患有輕度身障的11歲女童和其妹妹時，因看見女童在處理家中寵物狗的排泄物時，抽取過量的衛生紙清理，一氣之下竟怒打女童巴掌，造成女童右臉頰腫脹，並有口腔黏膜破皮流血等情形。而整起事件直到2天後，女童和生母會面時，生母驚見女童臉上有傷，詢問過後立即通報社工，並報警提告。

庭審時，黃女向法官辯稱，自己的慣用手是右手，如果情急之下出手掌摑女童時，一定會以慣用手掌摑，打的位置也應會是女童的左臉頰，不可能是女童的右臉頰。黃女還向法官指出，女童臉頰上的傷勢，極有可能是因為思念母親，想要回到原生家庭，而做出不實陳述。

女童則證稱表示，當天睡前她和妹妹在房間內，黃女因她沒事先講，就自己拿衛生紙擦狗大便一事，罵她並用力打她右臉巴掌，讓她當下覺得很痛，事後刷牙時發現口內破皮，漱口也有流血，過程中妹妹也全程目睹。

直到隔天起床後，妹妹發現她右臉腫起，黃女的老公也問她臉怎麼會這麼腫，她一開始表示是自己在安親班玩的時候受傷，但後來也有坦承是被黃女打的，不過黃女老公卻不信這件事情，後續她也有和安親班老師說明。而一開始不敢講的原因，是因為擔心說實話警察會來找寄養媽媽，她會因此被處罰，才會講說是自己玩受傷、吃螃蟹被刮到等情形。

一審，法官審酌相關證人證述與醫院驗傷報告後，指出院方認為女童傷勢應為遭人掌摑而導致右側口腔黏膜產生潰傷，認定黃女以有羞辱、蔑視他人意味的方式攻擊女童。而黃女身為教育工作者，又擔任寄養母親，卻對已處於弱勢的女童掌摑，對女童身心健全發展已有所戕害，判黃女有期徒刑8月，不得易科罰金。黃女不服，上訴二審。

二審，黃女仍否認犯行，不過高雄高分院審理後，仍認為原審量刑無誤，駁回黃女上訴，維持原判。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這裡要發錢了！　每人爽領2000元紓困金
司機偷董事長保險箱1178萬！　拿去打賞暴乳女主播
大S、具俊曄甜蜜合照曝光！　無名指刺婚戒
婚前「搞上未婚妻媽媽妹妹」！　他Call in揭荒唐4人行
快訊／台股急殺350點　台積電大跌近2％
LIVE／起底熱褲妹！3度酒駕無照撞死人　背景不單純
10秒測死亡風險！　無法做1動作「易中風猝死」
煙火秀！大谷翔平3分砲　相隔7場開轟
快訊／被爆新歡是「男團成員」　楊繡惠回應了
確診咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

司機偷董事長保險箱　半年行竊66次得手1178萬...打賞暴乳女主播

拜託警察開罰還給錢！租賃業行賄黑幕曝　內行人揭「鑽洞」手法

和15歲小女友%%5次！　家長發現氣炸怒告...男遭判1年4月

老議長之子命喪火場　橫跨政商學「常關心鄰居」打疫苗身影曝光

台中深夜大火2死！倖存母女「跳樓逃生」　躲陽台求救驚險畫面曝

洩民眾個資給詐騙集團　檢調大搜索警所...涉案嚴重1警遭聲押

台北龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她挨罵「假尼姑」還被問：陪睡嗎

詐領「安心旅遊補助」33萬　旅遊集團總監認了造假行程出5團

藏帆布下、管線夾層！高雄20非法移工躲貓貓　雇主和仲介全抓了

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

奴才記錄幫毛孩鋪床SOP　全套「粉嫩裝備」萌翻網

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

司機偷董事長保險箱　半年行竊66次得手1178萬...打賞暴乳女主播

拜託警察開罰還給錢！租賃業行賄黑幕曝　內行人揭「鑽洞」手法

和15歲小女友%%5次！　家長發現氣炸怒告...男遭判1年4月

老議長之子命喪火場　橫跨政商學「常關心鄰居」打疫苗身影曝光

台中深夜大火2死！倖存母女「跳樓逃生」　躲陽台求救驚險畫面曝

洩民眾個資給詐騙集團　檢調大搜索警所...涉案嚴重1警遭聲押

台北龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她挨罵「假尼姑」還被問：陪睡嗎

詐領「安心旅遊補助」33萬　旅遊集團總監認了造假行程出5團

藏帆布下、管線夾層！高雄20非法移工躲貓貓　雇主和仲介全抓了

新北「河堤秘境+1」！水簾式瀑布超仙、微笑無人車站半日遊

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

前球后小威廉絲復出首勝！　今晚8強賽對決詹皓晴組合

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

脖子被鐵絲纏傷見人就哈氣　領養回家變「溫柔小貓咪」伸手擊掌

快訊／盧峻翔升等PLG一樣狂　勇奪聯盟年度最佳第六人

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

蔡詩萍／王浩宇為鄭寶清抱不平　政治真的可以有溫度！

社會熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

快訊／恩恩爸回應了　點名2局長應下台負責

快訊／警界爆集體貪汙！14人聲押、12人交保

6歲兒發「嗯嗯聲」學性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

更多熱門

相關新聞

好市多神物漲價！他傻眼「每樣都漲50元」　

好市多神物漲價！他傻眼「每樣都漲50元」　

「怎麼每樣都漲50元？」一名網友皺眉直呼，逛好市多賣場時，赫見常買的五月花輕巧包衛生紙，價格調漲至349元，還有保鮮膜與冷凍魚類也漲價，讓他不禁感嘆「萬物飛漲！」文章引發討論，有會員直言「三個月沒去好市多了」，也有人才驚覺「難怪最近結帳感覺總額都較先前貴快1000元！」

金盛世集體詐獎金245萬　14人起訴

金盛世集體詐獎金245萬　14人起訴

女童清晨5點獨坐超商找爸爸　警牽她一間一間找

女童清晨5點獨坐超商找爸爸　警牽她一間一間找

2歲女童獨自流連街頭警助返家

2歲女童獨自流連街頭警助返家

衛生紙價格調漲？　永豐實：密切觀察原物料趨勢

衛生紙價格調漲？　永豐實：密切觀察原物料趨勢

關鍵字：

女童衛生紙狗大便寄養媽媽掌摑

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面