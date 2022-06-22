抽太多衛生紙撿狗屎！　寄養媽媽摑11歲童臉腫流血...法官重判她

▲黃姓女子擔任寄養媽媽，卻僅因不滿寄養女童抽太多衛生紙撿狗大便，竟對女童掌摑害她流血。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名黃姓女子擔任家扶寄養家庭，負責照顧寄養兒童，不料黃女2019年在照顧患有輕度身障的11歲女童時，僅因不滿女童在處理家中寵物狗排泄物時，抽取太多衛生紙，而怒對女童掌摑，造成女童右臉腫脹流血，被女童生母發現後怒報警提告。而案經上訴至高雄高分院後，法官審理後仍依法判黃女有期徒刑5月，不得易科罰金。

判決書指出，黃女經高雄社會局審核通過後，擔任南區家扶寄養家庭，負責照顧寄養兒童。未料，黃女在2019年1月接受家扶委託，照顧患有輕度身障的11歲女童和其妹妹時，因看見女童在處理家中寵物狗的排泄物時，抽取過量的衛生紙清理，一氣之下竟怒打女童巴掌，造成女童右臉頰腫脹，並有口腔黏膜破皮流血等情形。而整起事件直到2天後，女童和生母會面時，生母驚見女童臉上有傷，詢問過後立即通報社工，並報警提告。

庭審時，黃女向法官辯稱，自己的慣用手是右手，如果情急之下出手掌摑女童時，一定會以慣用手掌摑，打的位置也應會是女童的左臉頰，不可能是女童的右臉頰。黃女還向法官指出，女童臉頰上的傷勢，極有可能是因為思念母親，想要回到原生家庭，而做出不實陳述。

女童則證稱表示，當天睡前她和妹妹在房間內，黃女因她沒事先講，就自己拿衛生紙擦狗大便一事，罵她並用力打她右臉巴掌，讓她當下覺得很痛，事後刷牙時發現口內破皮，漱口也有流血，過程中妹妹也全程目睹。

直到隔天起床後，妹妹發現她右臉腫起，黃女的老公也問她臉怎麼會這麼腫，她一開始表示是自己在安親班玩的時候受傷，但後來也有坦承是被黃女打的，不過黃女老公卻不信這件事情，後續她也有和安親班老師說明。而一開始不敢講的原因，是因為擔心說實話警察會來找寄養媽媽，她會因此被處罰，才會講說是自己玩受傷、吃螃蟹被刮到等情形。

一審，法官審酌相關證人證述與醫院驗傷報告後，指出院方認為女童傷勢應為遭人掌摑而導致右側口腔黏膜產生潰傷，認定黃女以有羞辱、蔑視他人意味的方式攻擊女童。而黃女身為教育工作者，又擔任寄養母親，卻對已處於弱勢的女童掌摑，對女童身心健全發展已有所戕害，判黃女有期徒刑8月，不得易科罰金。黃女不服，上訴二審。

二審，黃女仍否認犯行，不過高雄高分院審理後，仍認為原審量刑無誤，駁回黃女上訴，維持原判。