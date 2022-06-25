殭屍展「人比鬼多」暫停售票　四叉貓：感謝新竹靈糧堂賜箭！

▲殭屍展首日就因人太多，南美館在臉書宣布暫停售票，許多名人紛紛在底下留言。（圖／記者吳世龍攝）

記者郭玗潔／台南報導

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！儘管10點才開展，但一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，排隊人龍更是繞行南美館半圈，還有大學生一早4點半就起床從高雄出發，順利搶得排隊頭香。因人潮爆滿，中午時分館方就在臉書宣布「陽氣太盛了」、「招架不住」停止售票，盛況引來許多名人朝聖留言，網路名人四叉貓劉宇也TAG新竹靈糧堂表示「感謝新竹靈糧堂 賜箭！」，立委賴品妤也回覆「新竹靈糧堂，請支援收銀」。

南美館這次舉辦殭屍展，引發部分宗教團體人士不滿，認為該展覽充滿血腥、恐怖，要求美術館停辦或撤走展覽。新竹靈糧堂也參戰砲轟，「展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」結果先得罪網友，遭到網友出征，也為該展造成極佳的媒體宣傳，開展當日人潮就多到必須停止售票。

南美館在臉書發出售票暫停訊息後，網友們表示：「這次與靈糧堂合作的業配十分成功」，四叉貓劉宇也tag新竹靈糧堂，在文章下留言「感謝新竹靈糧堂 賜箭！#計畫通」，立委賴品妤回覆「新竹靈糧堂，請支援收銀」、「陽氣過旺，殭屍瑟瑟發抖」，其他網友也紛紛表示「一小時前經過真的人還在排⋯好猛⋯感謝靈糧堂賜箭」、「炎上行銷最佳案例」、「感謝 #新竹靈糧堂 的催票大成功」、「殭屍們壓力很大，美術館排了好幾圈」，甚至連屏東縣長潘孟安都來按讚。

▼南美館殭屍展因人潮過多暫停售票，引發許多名人到臉書留言。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）