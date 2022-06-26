美P-8A巡邏機穿越台海　胡錫進：中美軍機早晚再撞一次

▲ 胡錫進發文警告，中美軍機遲早再撞一次 。（圖／翻攝 胡錫進微博）

記者任以芳／綜合報導

日前，美軍一架P-8A巡邏機24日穿航台灣海峽，大陸外交部與解放軍東部戰區先後堅決反對，並且發出抗議聲明。環球時報前總編輯胡錫進昨25日也發文稱，「這樣下去，早晚還得撞一次。再撞，絕不會讓美軍再佔便宜，所以他們作吧」。

胡錫進稱「早晚再撞一次」，指的是2001年4月1日中美軍機在南海摩擦事件，造成借放軍一名飛官王偉喪生。當時，美國海軍EP-3電子情報偵察機在海南島附近海域上空盤旋偵察，解放軍派出2架殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，其中一架就是王偉駕駛的戰鬥機，並且對美軍機進行多次警告。

事後，中美軍機發生碰撞，解放軍機墜毀，飛官王偉成功跳傘，之後下落不明被確認犧牲，中共中央軍委授予一級英模獎章和「海軍空士」榮譽稱號，被海軍黨委批准為革命烈士。另一架受損美國軍機迫降海南島陵水機場，事後道歉十分草率。

胡錫進發文也是一種警告，依照當年南海歷史事件，美軍如果如此頻繁抵近偵察，中美撞機事件遲早可能會再發生一次。

▲美印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）。（圖／達志影像／美聯社）

另外，他在微博發文指出，美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）24日聲稱，中國在海軍艦艇、導彈技術和核能力方面的進步堪稱是二戰以來「最大規模的軍事建設」，這提高五角大樓為解放軍向關島發動導彈攻擊做準備的緊迫感。

胡錫進指出，美軍在心虛什麼？只要美軍不主動對解放軍開戰，關島不用來支持對華軍事行動，解放軍永遠不會對關島發動先發製人的攻擊。如果中美兩軍開戰，關島做了那樣的攻擊支點，世界認為它還應該安全嗎？

胡錫進稱，阿基里諾的表態是不打自招，暗示關島將在中美發生軍事衝突時充當美軍進犯中國的前哨。他們知道，在關島直接參與到對華軍事行動中的時候，按照最普遍的戰爭邏輯，它有面臨報復攻擊的巨大風險。

他再指出，明明知道中國不會主動挑起對美戰爭，美軍為何要構思一個主動與解放軍作戰的計劃呢？而且他們自己磨刀霍霍，卻要倒打一耙，宣揚中國軍事威脅論。這就是美方特有的無恥。

最後胡錫進說，美方在對華軍事干涉問題上謹慎些也是對的。如果因為台灣中美兩軍在西太平洋開戰，美軍絕對打不贏。無論他們怎樣謀劃，都改變不了自己終將失敗的結果。

▼陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）