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大陸 大陸焦點 特派現場

美國視「台灣牌」打壓中國　解放軍中將警告：非常危險

▲▼美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

▲美防部長奧斯汀（左2）與中防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡首次會晤。（圖／翻攝自SecDef推特）

記者任以芳／綜合報導

中美防長首次會晤一起參加「香格里拉對話」（以下簡稱香會），雙方也重申對台灣問題的立場。經過這場會議後，中美軍事關係該如何確保。中國代表團成員之一軍事科學院原副院長何雷中將首先表示，「中美防長實現面對面會談是一件好事。」但美國必須充分認識台灣問題的敏感性，說一套做一套，把「台灣牌」視為打壓中國的「王牌」是非常危險的，對於中美軍事關係十分不利。

「香格里拉對話（以下簡稱為「香會」）期間，國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀舉行首次面對面會談。中美防長進行了進一個小時的會談，超出原定時間。隨後中國防部發布消息稱，「這是一次坦誠、積極，富有建設性的戰略溝通」，兩國防長就中美兩國兩軍關係、台灣、南海、烏克蘭等問題交換了意見。

如今亞太安全格局演變更為複雜，中美軍事關係也成為備受關注的話題，未來中美關係該如何走？何雷接受陸媒《騰澎湃新聞》專訪，花了很大篇幅提醒和警告，中美關係底下的台海問題。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

中美防長在「香格里拉對話」上，針對台灣問題交換意見和立場。（圖／路透）

報導稱何雷指出，美方表面上支持「一中原則」，但近年處理對華關係基本上是「說一套做一套」。先前兩國首腦會談，拜登多次表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突。

他進一步說，美國實際行動上，在涉台、涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權等問題，頻頻干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關系。

何雷表示，美國在「台灣問題」挑釁生事，這些軍事動作都極易推高兩國對抗。美方如果真希望中美關係設立「護欄」，就不應該在針對中國的軍事動作上，在涉台問題頻頻挑釁中國。所以，對美國尋求建立所謂安全「護欄」的說法，還是「聽其言觀其行」，因為美國經常言行不一。

何雷再次重申，魏鳳和部長在中美防長會談和主題演講上都談到台灣問題，清楚表達中國中央政府在台灣問題上的鮮明態度和嚴正立場。台海問題已經成為影響中美軍事關係走向的焦點問題，因為美國將台灣問題視為打壓中國的「王牌」。

最後，何雷提醒，「香會」召開前幾天，美國宣布新一輪對台軍售，性質極其惡劣，並且呼籲美方要充分認識台灣問題的敏感性，打「台灣牌」是非常危險的，對中美軍事關係穩定影響是非常大的。

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