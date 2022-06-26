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爸爸找新歡拋棄2兒！生病被趕走竟回頭要求撫養：不養我就告你們

▲桃園市19歲林姓女學生今年2月間在家中產子，擔心被父母責罵，隨即以外套包裹後遺棄在住家附近某幼兒園大門前。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲父親離婚後另結新歡，男子與弟弟慘被拋棄。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

拋棄子女去找新歡，生病後又回頭要求撫養！一名男子的父親拋棄他與弟弟，跑去照顧新歡、新歡的女兒，結果因為生病被趕走，回頭要求他與弟弟負起撫養義務，甚至還威脅提告，讓他相當傻眼，「我們就法院見。」

這名男子在「爆料公社」App中分享，父母離婚後，爸爸搶走了撫養權，媽媽也因此回去越南，從此斷了音訊，但爸爸又交了新女友，新女友也有2名女兒，他與弟弟的生活變得相當痛苦。

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男子指出，弟弟小學4年級時，與爸爸新女友的女兒是隔壁班同學，沒想到爸爸到學校運動會時，完全沒看弟弟一眼，就算弟弟不斷喊「爸爸」，爸爸就是不回應，甚至還被新女友的女兒嗆「這是我爸爸」，因此罹患憂鬱症，還自殘了好幾次。

男子為了生活，從國中3年級開始打工，高中只能念夜間部勉強畢業，所有心血都投注在弟弟身上，只盼望弟弟能念到大學畢業、找份好工作。

▲桃園市張姓女子今年3月間因細故與媽媽爭吵，以手摀住3月大兒子被媽媽阻止報警。（示意圖／pixabay）

▲父親另結新歡拋棄2親生兒子，生病被趕走又回來要求撫養。（示意圖／免費圖庫pixabay）

如今2人已經長大、生活與工作都穩定下來，父親卻因為年紀大了、生病無法工作，被新女友趕走，跑來他與弟弟的租屋處大鬧，姑姑、爺爺得知情況，還要求兄弟倆要負起撫養的義務，因為「我們身上流著我爸的血」，讓他心灰意冷，父親也威脅「不養就提告」。

男子相當感嘆，新女友的2名女兒怪他與弟弟不撫養，就連姑姑、爺爺都認為是2人的錯，「我們到底錯在哪裡？反正要告給他告，我接招就是了。自己作孽自己擔，我們就法院見。」

貼文曝光後，不少人感到相當心疼，在下方留言打氣，「好心疼的文～千萬要堅持住啊！別被道德綁架」、「委屈你了，你能擺爛就擺爛吧！這麼説有點無情，要怎麼養他，也不要讓他好過」、「扶養義務可能要舉證說明有點難，但阿姨那邊也真的絕情，用完即丟的工具人」、「委屈你了，你能擺爛就擺爛吧！這麼說有點無情，要怎麼養他，也不要讓他好過。」

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