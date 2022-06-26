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大陸 大陸焦點 特派現場

6惡煞當街圍毆老翁！他「頭被當球踢」趴地昏迷　2分鐘殘忍影片曝

記者閔文昱／綜合報導 

中國大陸日前發生唐山暴徒打人案，劣行登上國際，事件還未完全消退之際，山西省太原市又傳出有6名年輕人圍毆老人的事件，影片被民眾錄下後再度引起微博關注。對此，當地警方指出，涉案的6人已全數被捕，目前傷者正住院治療，詳細情況還有待進一步調查釐清。

綜合陸媒報導，太原市公安局25日發布通報，有民眾24日下午5點多報警表示，小店區許西社區發生暴力事件，警方趕抵後，將傷者送醫救治，並在當天就把涉案的趙某祥、謝某飛、周某清、謝某馬、範某芳、郝某玲等6人全部抓獲。

▲大陸山西省太原市發生暴力事件。（圖／翻攝自微博）

▲大陸山西省太原市發生暴力事件。（圖／翻攝自微博，下同）

有目擊民眾將畫面拍下後上傳到網路，根據畫面顯示，有多名年輕人在街道上對一名老人施暴，並將他推倒在地，隨後一名男子上前朝著老人頭部狠踢多下，雖有同夥上前阻止，但老人已趴在地上毫無反應，看似傷勢嚴重，一旁看似還有一名老人的友人一度下跪求饒，但仍阻擋不了年輕人怒火，作勢再上前拿酒瓶狠砸，所幸被其他人阻止。

▲大陸山西省太原市發生暴力事件。（圖／翻攝自微博）

據指出，涉案的謝某馬、謝某飛、趙某祥因涉嫌尋釁滋事犯罪已被當局依法刑事拘留，其餘3人正在審查調查中，至於被毆老翁則在住院治療當中，無生命危險。事件曝光後不少大陸網友紛紛痛批，「唐山打女人，太原打老人。社會風氣怎麼了，往頭那一腳踢的，是有多大的仇啊」、「太殘忍，必須嚴懲」。

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