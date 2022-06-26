一個都逃不掉！新莊8煞為2萬衝火鍋店砍人　最後一人中和落網

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市新莊區「錢都日式涮涮鍋」民安直營店25日晚間發生砍人事件，8名惡煞衝進火鍋店裡砍人，隨即快速離去，造成2名男子受傷。警方先是在26日凌晨於三重、蘆洲、汐止等地逮捕7名嫌犯，並在稍早10時許於中和景新街逮捕最後一位在逃的29歲郭姓男子。

▲新莊錢都一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



回顧整起案情，8名惡煞在25日晚間8時許時，衝進新莊錢都日式涮涮鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，無生命危險。

警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，目前已到案7名，另1名共犯已鎖定行蹤並全力追緝中。而張姓主嫌因不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人，全案進一步偵辦中。

新莊警分局表示，公權力不容挑戰，絕不容許任何人在新北市擾亂社會秩序，對於滋事者也絕對嚴懲嚴辦，一個也逃不掉！將積極查緝到案，全部繩之以法。

▲▼新莊8煞衝火鍋店砍人，最後一人在中和落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

