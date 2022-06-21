自爆偷吃沒停過「支持多夫多妻制」　老公狂勸：你也出去玩玩看

▲原PO老公一直在偷吃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「忠實誠信」。但一名人妻透露，老公最近坦承其實她懷孕期間，自己都在外面養小三，也不想要定下來，還勸她也出去玩玩看，讓她相當傻眼。PO文曝光後，網友狂勸「快點離開吧！」

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她和老公婚後育有2寶，但最近對方突然坦承，其實她懷第2胎的時候，自己都在出軌，「而且他沒有罪惡感，他想支持多夫多妻制」，也說雖然和外面的女人已經結束，可是還想要繼續體驗，不想要定下來，還要她也一起出去玩玩看，讓她聽了相當崩潰，「我老么還沒滿1歲，我該怎麼辦？」

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▲面對老公的自白，原PO不知道該如何是好。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

不少人看到後全都傻眼，表示「快離吧，哪天帶病回家傳染給你」、「帶孩子離開，他已經沒救了」、「直接離婚，犯罪且沒有悔意，這種人實在不好為他犧牲青春」、「這是所謂的開放式關係嗎？！無言以對」、「這種男人會一直玩到他沒辦法玩為止，妳能做的是離開」、「這種老公不要也罷！不要再浪費你的青春」。

也有人勸原PO說，「記得要蒐證，所有的對談、通訊軟體內容、證物都要留下來。不然上法院勝算不大」、「該先出去找工作，然後學著獨立，不是上來問網友怎麼辦」、「套他話把這段話錄下來，之後妳要出去玩或是告民事訴訟都隨妳開心了」、「找工作後把小孩安頓好，順便蒐證提告」、「該為自己打算，找個穩定的工作然後離婚」、「蒐集證據、保護自己和孩子，而且誠實也好，不是自己發現，讓妳自己更早可以決定未來」。