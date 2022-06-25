花7萬5刺青！結果「墓碑變酒壺」　1個月後提告討錢...法官打臉

▲高雄劉姓男子找上美女刺青師，花了7萬5千元刺青後，隔月卻宣稱圖案和原本說的不一樣，提告要求還錢。（圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一劉姓男子找胡姓美女刺青師幫刺青，花了7萬5千元從左胸紋到左手腕上緣，事後卻怒告店家所刺圖樣與他想要的不同，他明明想刺「墓碑」，卻被刺成「酒壺」，要求店家還他7萬5千元，不過法官認為，劉男多次到店家進行刺青，如有不滿意早就表示異議，判處劉男敗訴。

判決書指出，劉男於去年6月2日委託高雄一知名胡姓美女刺青師刺青，從他左胸刺到左手腕上緣，講好左胸上必須有「鍾馗、墓碑、小鬼」等圖樣，並以實際工作時間計算，每小時計價4千元，費時5日共花費7萬5千元。

劉男指控，他左胸本來應該刺上「鍾馗、墓碑」圖樣，刺青師卻刺成「酒壺」，沒刺到「墓碑」，而「鍾馗」應該刺在左胸，卻反而刺在左手，他多次反映修改，卻被拒絕，憤而提告要求拿回7萬5千元。

刺青業者表示，劉男簽下紋身刺青同意書後，由胡姓刺青師著手繪製圖案，然後會先將圖案以轉印或手繪到劉男身上的方式，經劉男確認沒問題，才會進行刺青，過程中劉男每次都表示對圖樣滿意，沒想到刺青完成的隔月，卻收到劉男向消基會申訴的通知，業者認為劉男請求還款並無理由。

經高雄地院審理，認為劉男既多次前往店家進行刺青，並分別先經胡姓刺青師描繪、轉印刺青圖樣，如劉男認為刺青圖樣及位置與約定不符，應會表示異議，判處劉男敗訴。