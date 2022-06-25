林楚茵猛打批新北「造假」　衛生局駁：時序資料來自中央法傳系統

▲恩恩爸追恩恩案真相。（圖／記者黃資真翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩媽報案及市府橫向聯繫音檔曝光後引發輿論譁然，民進黨立委林楚茵質疑衛生局謊報時間點，並批市長侯友宜只想聲東擊西、造假說謊又吃案，讓真相被消失，如此作為全民無法埋單。稍早，新北市衛生局再發聲明澄清。

林楚茵在臉書發文指出，指揮中心指揮官陳時中於4月16日記者會所拿到的資料顯示「18:09立案、18:37恩恩已在ICU救治」，但是比對吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是19:21才上救護車。林楚茵表示，「18:37已在ICU救治」是新北市政府提供給指揮中心的疫調資訊，指控新北市衛生局謊報時間點，刻意誤導指揮中心沒有延誤。

對此，新北市衛生局發言人高詩琪稍早再澄清，4/16中央疫情記者會陳時中部長公布的男童送醫時序，就是新北市提供給指揮中心的資料，當中根本沒有「18:37男童在ICU」的時序。

高詩琪表示，事實上18:37是中央法傳系統顯示「男童被醫院通報確診的系統時間」。新北市提供資料跟陳部長公布時序根本沒有「18:37男童在ICU」這個時序，請不要指鹿為馬、混淆視聽，散布假消息。

