「恐怖雨瀑布」狂炸台北！震撼畫面曝　網驚：下山來得及嗎

記者邱晟軒／綜合報導

午後劇烈雨彈來襲，中央氣象局針對雙北等多縣市發布大雷雨訊息，慎防劇烈降雨、雷擊。對此就有網友在北市象山攝影平台目睹市區震撼景象，嚇得直呼「台北市大暴雨，現在下山來得及嗎？」

▲午後雷陣雨劇烈，雨彈狂炸北市。（圖／翻攝自北市觀傳局「象山看台北-4K即時影像」）

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中央氣象局13時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30 分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域：桃園市、新北市、台北市。

▲台北市「壯觀雨瀑布」引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自北市觀傳局「象山看台北-4K即時影像」）

有網友在批踢踢八掛板以「靠北，台北市大暴雨，現在下山來得及嗎」為題發文表示，自己稍早前在象山攝影平台拍照到一半，驚覺遠方開始下大雨，「現在是不是要趕快下山，來得及嗎？」

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「中壢醞釀中，瘋狂打雷」、「我剛才就在那一小塊騎車內褲好濕」、「新北也是下大雨」、「現在新北市也下暴雨了」；其中，不少人對於「象山看台北-4K即時影像」上捕捉到的雨瀑景象嘆為觀止，紛紛回應，「好像電影畫面，美」、「看起來好像水瀑布」、「這雨只下那麼一小塊是怎樣」。