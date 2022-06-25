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社會 社會焦點 保障人權

殭屍展開跑！道長也現身「送符咒保平安」　朝聖人龍綿延百公尺

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，而現場更有「真。道長」穿著道士服前來看展，他們還帶著加持過的安神符令要來和民眾結緣，希望可以藉此展覽來和民眾介紹台灣傳統民俗文化。此外，時代力量市議員參選人李冠霖也身穿道袍，向在場排隊民眾發放「符令」，要來驅逐市政弊病。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

引爆話題的南美館殭屍展25日開展，儘管10點才開放民眾入內參觀，但一早7點不到排隊的民眾就已經擠爆南美館，排隊民眾幾乎已繞行南美館半圈，排隊人龍超過百公尺，全都是衝著殭屍展而來。而排隊的人潮中，更有真道長穿著道士服前來排隊看展，更帶著加持過的安神、招財等符令，在現場發放與民眾結緣。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，真道士穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

穿著道長服的民眾表示，自己本身也是相關行業，殭屍展中的殭屍本身就是「假」的，整場展覽本身就只是一個展覽，並不會有所謂被煞氣沖到等問題。他坦言，因為看到展覽在網路上被熱烈討論，決定藉此展覽來做一個文化傳承，希望能藉此讓民眾更了解台灣傳統民俗文化，民眾會對於殭屍展產生恐懼，也是因為對於陌生事物的不了解，而他們的用意就是讓民眾去了解這些東西和文化，只要有了解就不會害怕。他更直言，「如果來看殭屍展會被煞到，那去故宮看展不就要被煞氣沖死了。」

他們也拿出事先準備好的符令，要在現場和民眾結緣。他們指出，這些符令具有安神、驅邪效果，如果民眾晚上有不好睡等問題，可以將符令放在枕頭底下，或是隨身攜帶，都能有不錯效果。

而時代力量台南市議員參選人李冠霖也穿著道服搭上這波熱潮，同樣在現場發放「符令」來和民眾結緣，他拿出符令解釋，符令有和專業道士合作過，做出這張「市政弊病退散」符，希望能夠藉此來改善台南市政弊端，改善台南交通問題，實現居住正義。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，時代力量市議員參選人李冠霖也身穿道服，向在場排隊民眾發放「符令」，要來驅逐市政弊病。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，時代力量市議員參選人李冠霖也身穿道袍，向在場排隊民眾發放「符令」，要來驅逐市政弊病。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，時代力量市議員參選人李冠霖也身穿道服，向在場排隊民眾發放「符令」，要來驅逐市政弊病。（圖／記者吳世龍攝）

不過由於先前才有民眾在網路上嗨喊，表示要帶著桃木劍與糯米等驅邪物品前來看展，南美館也對此回應館內禁止飲食，且民眾前來觀展時不能攜帶自拍棒、雨傘等危險用品，至於道長們是否可以穿著道袍進入展間看展？南美館則表示，民眾可以穿道袍在大廳內活動，但如要進入展間，仍須將道袍脫掉。

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