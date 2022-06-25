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單身男女「奔摩鐵沒修竿」　她曝習慣了！老司機看傻：好鼻酸

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，非當事人。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「去休息就一定要修竿嗎？」一名單身妹透露，時常與朋友去摩鐵，甚至單獨與男性友人共處，卻都只是純休息喝酒吃零食，雙方完全沒有壞壞，因此讓她好奇不已，「有人會跟我一樣...無聊的時候去開個房間純休息嗎？」文章引發網友炸樓，老司機反虧「跟男生去，沒修竿就是男生的不對了！」

一名單身妹在Dcard以「去休息就一定要修竿嗎」為標題，她疑惑拋問，「不知道為什麼，大家對去旅館休息，就一定會定位成『開房間』，進去就要做壞壞的事？」

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她接著自曝，「有時候跟朋友不知道要去哪裡，就會去開一間房間，買點飲料零食或是喝個酒嗨一下，這種感覺超爽的，男的跟女的我都有過！」

原PO也哭笑不得直呼，「我個人是覺得休息不代表一定要那個，雖然每次跟男生去的時候，櫃檯人員的表情都會意味深長，但久了習慣就好了。」對此，她好奇發問，「有人會跟我一樣...無聊的時候去開個房間純休息嗎？」

底下一票老司機反虧，「怎麼聽起來有點鼻酸...加油！人的價值不在外表」、「之前跟男友找不到廁所，都一起去大便」、「男女同在一室，想像空間很大啦」、「跟男生去，沒修竿就是男生的不對了」、「既然沒有要壞壞，可以考慮去Qtime半獨立包廂，飲料暢飲、電腦想玩就玩、想追劇就追劇，缺點不要白目太吵就好」、「去網咖吧...開房間成本也太高」。

對於形容櫃台員工「意味深長」的表情，不少網友認為原PO太多小劇場，「妳想太多了，櫃檯人員看到不想看...是妳覺得很奇怪而已，做愛本來就很正常」、「櫃檯每天都看數十對進來，是要意味什麼，他只會想還有多久下班而已」、「誰在乎妳幹嘛啊，不要在裡面吸毒自殺就謝天謝地了」。

▼老司機炸樓。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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