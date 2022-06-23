台中男女警官同車查勤變車震！互為小三小王搞2年　她考績都甲等

▲清水警分局2名已婚男女警官，2年來搞車震、上摩鐵，如今都已調職。（圖／清水警分局臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局清水分局再度傳出桃色風暴，各自已婚的男、女警官多次夜間同車查勤，久而久之漸生情愫，查勤之餘，時間不夠就到港區藝術中心搞車震，時間充裕就轉移到市區汽車旅館，督察室獲報後派出靖紀小組跟監攔查證實，2人都已記過調至他地。

40多歲、2線3的男警官擔任清水警分局秘書室主任，30多歲、2線1女巡官原本任職彰化縣警局，後來因家住在海線，於是請調到清水分局，負責警友會業務，男警官因為常和各警友會聚餐，都帶著女警一起前往，久而久之，萌生情意，男警官不但給女警考績甲等，而且2人經常同一天休假，流言四起，分局於是將男警官調至保安民防組，女的調至行政組。

2人雖然不在同一單位，但流言仍然傳來傳去，男警官勤務不太正常，靖紀小組跟監並調閱男警官車子行車軌跡，赫然發現車內有1名女子，男警官有時開到清水港區藝術中心停車場搞車震，有時開到市區汽車旅館，經蒐證完備並攔查訪談，2人坦承不諱，男警官調回市警局，女警官則調至大甲分局。

2年前，清水分局就發生過年僅23歲的女警，夜間多次進入51歲的副所長室，遭同仁側錄並向外界爆料的醜聞。

清水警分局指出，本案已由警局查證屬實，當事人均已受懲處，並調離原單位及調整非主管職務，分局利用各種機會宣導同仁潔身自好、珍惜工作與家庭關係。