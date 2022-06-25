有遇到必囤貨！爭鮮「1品項」太神　員工也大推：離職也要託買

▲爭鮮「1品項」連員工們都讚不絕口。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

爭鮮「1品項」到底有多神？不僅員工們現身大推，有人離職後，還是要請認識的在職同事幫忙買！一位女網友日前在Dcard發文，「這應該是爭鮮最好吃的」，文中貼出照片，強調自己沒有業配，也沒有在爭鮮打工，是真心推薦這一款餐點，「真的超好吃！拜託看到的快去吃！」話題引發共鳴。

這位女網友文中貼出照片，「這應該是爭鮮最好吃的餐點了！可以說是神仙甜點，真的超好吃！拜託看到的快去吃！」只見她拿的並不是握壽司、軍艦壽司或生魚片，而是「蜂蜜牛奶風味摩納餅」。原PO就直呼，她是以顧客身分推薦這個甜點，「只是真的太好吃，不能只有我知道。」

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▲原PO和許多人都大推這款「蜂蜜牛奶風味摩納餅」。（圖／翻攝自Dcard）

看到原PO的讚嘆，就有人也在留言處表示認同，「這真的超超超超超好吃！是最好吃甜點了吧」、「每次去爭鮮，如果有幸運買到的話，都會默默買5支左右回去囤在冰箱」、「真的超級讚！而且不會太甜」、「真的超級好吃，昨天去吃爭鮮，生理期來痛得要命，還是嘴饞吃了一個。」

話題也釣出爭鮮員工們現身，「前員工表示，去年買一箱回家，超開心的」、「我也是前員工，這真的超級讚」、「之前在爭鮮打工，剛進去第一天還有碰到在賣，第二天想吃就賣完，而且叫不到了嗚嗚嗚嗚」、「就連離職後也還是會託同事幫買 By 前爭鮮社畜。」