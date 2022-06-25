男子「直衝快打站」機車忘熄火　只因擔心全家打不到第4劑　

▲▼男子擔心打不到第4劑，竟然機車未熄火就直衝快打站，也沒拔鎖匙。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府最近在47處開設快打站，為65歲以上長者施打第4劑疫苗，由於人潮超乎預期，亂象頻生，有人在大太陽底下揮汗如雨，有的無法久站，大罵市府，57歲紀姓男子日前騎機車載著家人前去施打，見人潮洶湧，機車未熄火，就直衝快打站，巡邏員警發現車還發動著，鎖匙也沒拔走，於是在附近守望1個多小時，才見紀男回來，紀男得知警方一直幫忙看車，連連抱歉。

台中警三分局立德派出所警員劉佳竺日前在六順活動中心疫苗快打站安全維護時，聽見耳邊不斷傳來機車引擎聲，但未見機車經過，循著聲音尋找來源，竟發現路旁1輛機車未熄火，持續發動中，她環顧四周未發現車主，使用哨音警示也沒有民眾趕來，於是先取下鑰匙保管，因為她也要協助攙扶行動不便的長者，擔心車主返回找不到鑰匙，就在機車的後照鏡留下提醒紙條。

就這樣過了快1個小時，女警見機車旁有名男子不斷環顧四周，上前詢問果然就是車主，紀男不好意思的說，他帶著家人來打疫苗，因為天氣炎熱，心急地想著要趕快去排隊，匆忙停妥機車後就離開，沒想到不但沒有帶走鑰匙，連機車都沒有熄火，想想真是捏了把冷汗，不斷鞠躬感謝員警的貼心之舉。