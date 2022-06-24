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台灣首例猴痘隔離治療中！國內「有疫苗能打嗎」　疾管署給答案

▲▼加拿大民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）

▲台灣出現首例猴痘確診案，國內是否有疫苗能接種，讓外界好奇。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

台灣出現首例猴痘個案，是衛福部疾管署23日將這項疾病列為第二類法定傳染病以來的首例，引起社會關注。至於國內是否有猴痘疫苗能施打？疾管署署長周志浩表示，國內還有儲備第一代天花疫苗，但不考慮使用，目前正在洽談採購第三代疫苗。

台灣首例猴痘確診者是25歲男性，16日從德國返台，20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、冒紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，21日前往診所就醫，22日視訊看診後，再前往醫院進行採檢，24日確診為猴痘，目前被收治在負壓隔離病房治療當中。

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而猴痘是如何傳染的？目前主要傳播途徑有2種，分別是動物傳染及人體傳染，若接觸到感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜，就有可能被感染，食用受感染的動物肉也是危險因子之一。

▼台灣出現首例猴痘確診案例。（圖／疾管署）

▲▼猴痘。（圖／疾管署）

至於人體傳染的部分，則是接觸感染者的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜、或被污染的物品，也有可能被感染，但飛沫需要長時間面對面接觸，才比較從易傳染，而孕婦若感染猴痘，病毒也可能從胎盤垂直傳染給胎兒，或在生產過程中接觸而感染。

對於外界好奇「台灣是否有疫苗」的疑問，疾管署署長周志浩表示，國內現在有儲備第一代天花疫苗，雖然有妥善保存，足夠所有人使用，但第一代、第二代疫苗是活性疫苗，病毒打入體內仍有可能增殖，因此第一代戰備疫苗目前不考慮使用。

▼周志浩表示，國內有儲備第一代天花疫苗且數量足夠，但目前不考慮使用。（圖／路透）

▲▼猴痘病毒。（圖／路透）

周志浩也說，目前正在洽談採購第三代疫苗，供應問題還在討論當中，不過世界衛生組織不建議大量接種，僅限於臨床照顧患者、實驗室人員，或與病人有密切接觸的對象。

因此，周志浩表示，這款疫苗大概不會普遍性接種，只會針對3類特定族群使用，所以也不會規劃年齡層等優先順序。

至於該如何預防感染猴痘，世界衛生組織表示，良好的衛生、安全的性行為能有效控制疫情。疾管署也說，民眾要避免接觸感染者、感染猴痘的動物，食物也要徹底煮熟才能吃。

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