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拜登開會小抄曝光　提醒總統向人問好坐下及離場

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天在一場會議中，無意間將幕僚提供的指示清單曝光在媒體前，其中包括「向與會者問好」、「坐下」等指令。拜登過去也收過寫上「你下巴上有東西」的紙條。

根據福斯新聞頻道（Fox News Channel）報導，拜登今天在「聯邦離岸風電實施夥伴關係會議」發表談話，會上他拿著一本包含談話要點的文件夾，幕僚還給他一張圖卡，顯示正在討論的離岸風電機組和紐約帝國大廈（Empire State Building）和巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等地標建築相比有多高。

後來，拜登拿出一張單獨的紙卡，並讀出其中一面寫的內容。但紙卡另一面正好暴露在媒體攝影機前，被拍到上面列出給總統的指示清單。

其中第一條寫道：「你進入羅斯福廳（Roosevelt Room，白宮會議室），並向與會者問好。」第2條則寫道：「你在你的座位坐下。」

接著一條寫著「媒體進場」，第4條寫道：「你做簡短評論」，後面還括弧寫著「2分鐘」。拜登最後大概講了8分鐘。

下一行寫著「媒體離開」，接著拜登應該「向美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）主席舒勒（Liz Shuler）提問」，後面並註明舒勒「以視訊方式與會」。

清單最後寫道「你感謝與會者」以及「你離開」。

一名白宮官員告訴福斯新聞，這樣的指示格式，是政治人物和政府官員在公共活動中所使用非常標準的格式。

這不是拜登的小抄第一次在網路上瘋傳。今年3月在一場有關俄羅斯和烏克蘭衝突的記者會上，他被目睹手拿一張紙卡，上面寫著「（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）問答的棘手談話要點」。

拜登去年7月在一場活動中，收到一張便條，上面寫著：「先生，你的下巴上有東西。」

拜登不是第一位因小抄引起媒體關注的美國總統。前總統川普在2018年和2019年都有手寫小抄被媒體拍到，或在網路上廣泛流傳。

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