去年酒駕釀473人死傷　南投推酒後代駕...警開罰逾500案

▲南投警方加強酒駕執法。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

酒駕零容忍是全國一致的執法重點目標，但南投縣110年度酒駕事故仍造成12人死亡、461人受傷；南投監理站輔導轄管計程車業者提供代駕服務，現在共有7家計程車行，今年截至5月總計提供216次酒後代駕、代叫服務，縣警局也持續加強取締，累計超過500件，期盼降低酒後駕車造成的交通事故、確保行車安全。

南投縣政府指出，7家提供酒後代駕服務的計程車行分別為南投市三友、竹山鎮全成、草屯鎮如意、啟泰及埔里鎮國聯、埔里、建宏，聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網皆有公開，各大飲酒場所也會提供代駕服務資訊，由計程車隊派人駕駛民眾車輛並安全載送民眾回家，再向民眾收取費用，呼籲民眾多加利用。

▲南投縣力推酒後代駕服務，避免民眾酒駕肇禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府警察局每月份也規劃6次以上專案執法取締酒駕，並定期分析比較肇事成效，另持續自源頭調查溯源，追查提供飲酒場所之業者或店家是否未勸導或提供酒後代駕服務，餐飲業者應協助代客叫車，有代客泊車服務者，不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同落實社會責任，今年1至5月份取締酒後駕車共519件、移送334件。

縣府再次提醒，加重處罰的酒駕新法已於3月31日正式上路，包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，而且「同車乘客」罰鍰提高為6000元至1萬5,000元等；民眾聚餐飲酒後，千萬不要自己騎開車，可事先指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，保護自身及所有用路人的安全，避免憾事一再發生。