　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

去年酒駕釀473人死傷　南投推酒後代駕...警開罰逾500案

▲南投警方加強酒駕執法。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲南投警方加強酒駕執法。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

酒駕零容忍是全國一致的執法重點目標，但南投縣110年度酒駕事故仍造成12人死亡、461人受傷；南投監理站輔導轄管計程車業者提供代駕服務，現在共有7家計程車行，今年截至5月總計提供216次酒後代駕、代叫服務，縣警局也持續加強取締，累計超過500件，期盼降低酒後駕車造成的交通事故、確保行車安全。

南投縣政府指出，7家提供酒後代駕服務的計程車行分別為南投市三友、竹山鎮全成、草屯鎮如意、啟泰及埔里鎮國聯、埔里、建宏，聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網皆有公開，各大飲酒場所也會提供代駕服務資訊，由計程車隊派人駕駛民眾車輛並安全載送民眾回家，再向民眾收取費用，呼籲民眾多加利用。

▲南投縣力推酒後代駕服務，避免民眾酒駕肇禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣力推酒後代駕服務，避免民眾酒駕肇禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府警察局每月份也規劃6次以上專案執法取締酒駕，並定期分析比較肇事成效，另持續自源頭調查溯源，追查提供飲酒場所之業者或店家是否未勸導或提供酒後代駕服務，餐飲業者應協助代客叫車，有代客泊車服務者，不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同落實社會責任，今年1至5月份取締酒後駕車共519件、移送334件。

縣府再次提醒，加重處罰的酒駕新法已於3月31日正式上路，包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，而且「同車乘客」罰鍰提高為6000元至1萬5,000元等；民眾聚餐飲酒後，千萬不要自己騎開車，可事先指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，保護自身及所有用路人的安全，避免憾事一再發生。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／南美館「殭屍展」緊急宣布：停止售票
「雷神丸」攻擊台北101！照片曝光　1分鐘狂打200次閃電
趙小僑懷孕「身體冒2變化」！PO照痛吐心聲　尪：連醫生都沒見
午後變天！　2區域注意「劇烈雷陣雨襲擊」
妻外遇洋男！　綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」
女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰
快訊／基隆男2樓鷹架墜地！　胸插2鋼筋慘死
猴痘侵台！專家：酒精可破壞「病毒套膜」　正確洗手方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投子弟慨捐救護車回饋故鄉　慈濟贈N95守護一線防疫人員

去年酒駕釀473人死傷　南投推酒後代駕...警開罰逾500案

穿越30餘年跨海尋親　永康警海底撈針終讓尋親空中連線

台南環境清孑總動員　黃偉哲透過空拍機看見隱密孳生源

抗疫輕旅行業者推健康方案　讓民眾疫情中「輕鬆一夏」

跟風殭屍展？鹿港見「死亡」立牌　無聊惡作劇...民眾嚇壞大罵

台南區塊鏈國際博覽會　黃偉哲讚區塊鏈應用展現未來新潛力

嘉大攜手臺灣MUJI無印良品　推臺灣抗旱稻米新品種

新住民二代服裝走秀展　神木小火車民雄鳳梨圖騰上身

大陸正妹想嫁來台灣　老翁貸款40萬幫兒娶妻　農會行員急勸阻

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

台首例猴痘！20多歲男德返國　「鼠蹊淋巴腫大、紅疹」確診

南投子弟慨捐救護車回饋故鄉　慈濟贈N95守護一線防疫人員

去年酒駕釀473人死傷　南投推酒後代駕...警開罰逾500案

穿越30餘年跨海尋親　永康警海底撈針終讓尋親空中連線

台南環境清孑總動員　黃偉哲透過空拍機看見隱密孳生源

抗疫輕旅行業者推健康方案　讓民眾疫情中「輕鬆一夏」

跟風殭屍展？鹿港見「死亡」立牌　無聊惡作劇...民眾嚇壞大罵

台南區塊鏈國際博覽會　黃偉哲讚區塊鏈應用展現未來新潛力

嘉大攜手臺灣MUJI無印良品　推臺灣抗旱稻米新品種

新住民二代服裝走秀展　神木小火車民雄鳳梨圖騰上身

大陸正妹想嫁來台灣　老翁貸款40萬幫兒娶妻　農會行員急勸阻

畢業求職旺季！近三成遇過面試騷擾　87％曾被窺探隱私

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

韓版《紙房子》3位眼熟演員揭曉　美國大使女兒是《流星》尤娜

快訊／雷雨彈來襲！轟炸這2縣市半小時　嚴防雷擊冰雹

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

小女孩「以前住這」3句話露餡！她嚇：從小到大住的房子居然是兇宅

他觀察機車族「寧願排人工加油卻很少自助」　網：沒省到機器又慢

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

單身男女「奔摩鐵沒修竿」　她曝習慣了！老司機看傻：好鼻酸

吃安眠藥斷片「深夜飆速」！　狄志為被提醒去掛急診：完全沒印象

地方熱門新聞

即／台南市北區深夜停電！居民熱醒：又是松鼠？

老翁農會貸款40萬幫兒娶妻遇詐

桃園惡煞1人聲押3人交保

殭屍特展彰化跟風？鹿港見死亡立牌　警調閱監視器追查

台南區塊鏈國際博覽會

穿越30餘年跨海尋親讓空中連線

台南環境清孑總動員

台鐵中壢臨時前站新建工程開工　2024年完工

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

她賞花回家竟收到「超美超速罰單」

台南安平漁光島增加救生據點

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

元大銀行10分鐘助警阻2詐

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

更多熱門

相關新聞

金門推酒後代駕單趟1500　民眾罵翻：太貴太扯

金門推酒後代駕單趟1500　民眾罵翻：太貴太扯

金門縣政府為鼓勵民眾飲酒後不自行開車，加強推廣使用酒後代駕服務，目前金門監理站已接洽「中榮計程車客運行」提供酒後代駕服務，服務時間為早上6時至晚上10時59分，價格為每趟次新臺幣1000元，晚上11時至早上5時59分為每趟次新臺幣1500元。

代駕新制上路！喝到意識不清要有人陪乘

代駕新制上路！喝到意識不清要有人陪乘

政府帶頭反酒駕！投資新創2千萬

政府帶頭反酒駕！投資新創2千萬

酒後代駕8月起降價！最低330元

酒後代駕8月起降價！最低330元

代駕定型化契約草案出爐！11月上路

代駕定型化契約草案出爐！11月上路

關鍵字：

酒後代駕

讀者迴響

熱門新聞

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面