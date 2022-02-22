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社會 社會焦點 保障人權

金門縣府推酒後代駕！單趟1000到1500　民眾罵翻：太貴太扯

▲▼金門縣政府推廣酒後代駕太貴被罵翻。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府為減少酒駕情事，推廣酒後代駕卻因太貴被罵翻。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣政府為鼓勵民眾飲酒後不自行開車，加強推廣使用酒後代駕服務，目前金門監理站已接洽「中榮計程車客運行」提供酒後代駕服務，服務時間為早上6時至晚上10時59分，價格為每趟次新臺幣1000元，晚上11時至早上5時59分為每趟次新臺幣1500元。

不過金門民眾聽到代駕一趟要價1000元到1500元，直喊太扯了太貴了，台灣一趟代駕，一般時段，10公里內大概只要450元；深夜時段，10公里內大概只要550元；相較金門比台灣貴超過一倍，且金門地區這麼小，開車頂多10分鐘左右就到，許多民眾直呼價格不合理，可能反而影響酒後叫代價的意願。

▲▼金門縣政府推廣酒後代駕太貴被罵翻。（圖／記者林名揚翻攝）

為遏止層出不窮的酒駕惡行，《道路交通管理處罰條例》已於111年1月28日修正公布，加重對酒後駕車之處罰，其中酒駕累犯紀錄由5年延長為10年，並加重罰鍰及吊銷駕照，也新增公路主管機關得公布酒駕累犯之姓名、照片及違規事實。

金門縣政府也藉此呼籲飲酒場所業者，如發現顧客飲酒後仍要駕車，應主動提醒勸說，協助提供代駕資訊或代叫計程車服務，以杜絕酒駕情形發生，共同為交通安全盡一份心力。

▲▼金門縣政府推廣酒後代駕太貴被罵翻。（圖／記者林名揚翻攝）

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