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桃園惡煞1人聲押3人交保！辯「彼此不同掛」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方今下午陸續將涉案4人移送地檢署。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二市場山河滷肉飯23日驚傳命案，黃姓男子用餐時遭自稱是桃園天道盟正義會成員的10餘名男子圍毆致死，經檢察官初步相驗其遺體有2處穿刺傷。警方昨陸續逮捕5名男子，今下午依殺人等罪嫌將其中4人移送台中地檢署，檢方複訊後，認游姓男子涉嫌殺人等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見；盧姓、邱姓、劉姓等3人涉犯妨害秩序罪，分別以5萬元、3萬元、3萬元交保。

據悉，林姓男子等10餘名男子昨犯案後，分乘3輛車往北部逃逸，警方昨根據沿途監視器以車追人，陸續逮回5名男子，但5人到案後供詞避重就輕，還辯稱彼此是「不同掛」，是當晚在夜店認識。由於尚有共犯在逃，檢警對案情三緘其口，正全力追緝查辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官調查後，認游男涉犯刑法271條第1項之殺人既遂、277條第1項傷害、150條第1項、第2項之攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5以上之重罪，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之必要，而向法院聲請羈押禁見。另盧姓、邱姓、劉姓等被告涉犯刑法第150條第1項之妨害秩序罪嫌重大，各以5萬元、3萬元、3萬元交保。

據查，台中人黃姓男子（31歲）昨晚與4名友人先至飛鏢店暢玩、再到酒吧小酌，同日清晨6時許再到台中第二市場山河滷肉飯店吃早餐，遇見由林姓男子為首的一行10餘人，林男以為黃男是他認識的朋友，遂向黃打了招呼，但由於黃男並不認識對方，沒有回答，僅轉頭問旁邊友人「你認識嗎？」，友人回應「不認識」。

當黃男點餐完畢後，拿起手機撥打電話催促其他友人「快來吃飯」，林男等人見狀，竟誤認為黃「打電話撂人」，竟率先發難，拿起現場桌椅還有工業電扇，對著黃男等5人一陣痛毆，過程中黃男胸口更遭連捅2刀，導致氣胸、血胸，經送醫搶救仍不治。

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