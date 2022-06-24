暖男雙寶爸吃滷肉飯被捅死！家屬悲斥凶煞：倒地沒血色還拿電扇砸

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中知名第二市場山河滷肉飯23日驚傳命案，10名桃園惡煞到台中用餐，因與另一桌用餐的黃姓男子有言語誤會，竟遭桃園惡煞活活打死。黃男家屬受訪痛訴，對方根本把黃男往死裡打，連刺兩刀刺穿心臟、肺臟都是致命傷，「都倒在地上沒血色了，竟然還拿工業電扇砸人！」也呼籲檢警加快動作抓到兇手，讓亡者安心離去。

▲雙寶爸吃滷肉飯被刺死！家屬痛斥惡煞冷血「死者倒地沒血色還拿工業電扇砸人」。（圖／黃男家屬提供）

家屬表示，黃男生前對人非常客氣，也很孝順父母，儘管經濟狀況不算穩定，但仍會定期捐款、捐物資給孤兒院，是個很有愛心的一個人。另外，雖然2名幼子由生母照顧，但每個星期他都會帶孩子出遊，跟小孩感情相當融洽，且相關扶養費用都是由黃男負責，如今竟被人毫無理由地活活打死，實際狀況實在不敢讓年紀還這麼小的孩子知道。

▲黃男女友悲訴黃男只是去吃個早餐，竟然就此天人永隔。（圖／記者白珈陽攝）



黃男女友哽咽地說，同行的5人當中只有一人衝突爆發時，躲到滷肉飯員工身邊才沒受傷，也目睹全部過程，「我們很倒楣，只是吃個早餐就不見了一個人，這樣對我們來說很不公平！而且小孩還小，到現在還不敢讓孩子知道爸爸已經走了。」

黃男的女友也轉述現場狀況，她表示，對方走進店內就眼神兇狠瞪著男友跟其他4名友人、還不斷嗆聲，對方人馬還一度有人跳出來勸說不要惹事。黃男客氣回應「我們認識嗎？」對方回覆不認識，黃男便說「那不認識沒關係，你們吃你們的，我們吃我們的！」

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，監視器拍到2名惡煞狂揍黃男。（圖／民眾提供）



友人轉述，原以為一切就此落幕，未料下一秒，對方就拿著刀從店外衝進來殺人，見黃男倒地、全身是血、臉無血色了還不罷手，拿起一旁的工業電扇、桌椅狂砸黃男，10幾個人圍攻黃男，致黃男於死地，一群人狂打了5、6分鐘後鳥獸散。



黃男家屬不滿，痛斥惡煞從桃園跑來台中鬧事，只因為一句誤會就毀了一個家，懷疑兇手是預謀的，不然怎麼可能下此狠手，這種兇手不用判死刑嗎？黃父也難過地說，兒子照顧家庭，很孝順、心腸很暖，也鮮少與人衝突，怎麼會連吃個早餐也這樣？希望警方盡快抓到兇手。

▲滷肉飯店內的塑膠椅也成了惡煞攻擊黃男的武器。（圖／民眾提供）