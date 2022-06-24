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殭屍展記者會「長髮女鬼跳舞」！女立委、YTber暗藏這鎮鬼小物

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

▲南美館殭屍展內部照片曝光 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／台南報導

台南市美術館與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展6月25日登場，24日是媒體記者會，現場只開放媒體記者與YouTuber等參加，記者會開場先在黑色展間表演育致詞，開場由南應大音樂系與台南科技大學舞蹈系學生共同演出，詮釋「從人變為幽靈」之間的情感與蛻變，音樂陰森，氣氛詭譎。之後轉到展間則明亮白色的展覽空間，EFGH等4個展間都有多個血淋淋的血盆大口的鬼娃，女立委、YTber嚇到不行，悄悄拿出暗藏鎮鬼小物來保身。

▲▼ 0624殭屍展。（圖／記者戴上容攝）

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▲南美館殭屍展內部照片。（圖／記者戴上容攝）

館方表示，這個展覽起因於文化部李連權常務次長於兩年前與凱布朗利博物館展覽出版暨發展部副總監鍾志佳一起參訪南美館後提出：「華人傳統對於死亡是忌諱的，但「生死」議題可說是人類的終極關懷。」最後眾人認為有著「眾神之都」美譽的台南，最適合展出這個特展，南美館團隊自2019年起積極在原本法國策展人策劃的展覽上，加入台灣藝術觀點。

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

▲南美館殭屍展內部照片。（圖／記者戴上容攝）

女立委林宜瑾在記者會中拿出大大的十字架，她說自己是基督教，這十字架平常就放在她家客廳，今天特地帶出鎮鬼小物來台南參加記者會，希望一切平安順利。

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

▲女立委林宜瑾在記者會中拿出大大的十字架。（圖／記者戴上容攝）

YTber「是日啾星」團員們今天也遠從台北到台南參加記者會，團員Ray Ray說，為了這次「猛鬼」主題，他們前一天就先到「麻豆十八層地獄」參觀，他們看完後覺得整個展場，「台灣的鬼恐怖程度遠遠超過外國的」。看似膽大的團員們經記者詢問，有點不好意思的拿出自己暗藏的北港朝天宮的和林口竹林山寺的平安符。

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

▲YTber「是日啾星」團員拿出自己暗藏的北港朝天宮的和林口竹林山寺的平安符。（圖／記者戴上容攝）

YTber「是日啾星」團主Judy chou則說，她覺得最可怕的是泰國展間中的古曼童，「沒想到可以被塞進去」，很血淋淋很可怕，而展場間最受矚目的殭屍，她則覺得那精緻多了。

▲▼ YTber「是日啾星」團主Jay Chou則說，她覺得最可怕的是泰國展間中的古曼童 。（圖／記者戴上容攝）

▲YTber「是日啾星」團主Judychou（左）說，她覺得最可怕的是泰國展間中的古曼童 。（圖／記者戴上容攝）

表演舞者台南科技大學舞蹈系大三生葉宜婷說，今天表演的舞蹈從2月就開始排練，一開始接表演的時候，她感到很懼怕，但是了解整個策展者脈絡後，加上今天看完整個展覽後，覺得很多事情其實都是自己嚇自己，展場氣氛很好，但是沒有想像中的可怕。

▼南美館殭屍展內部照片。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 0624南美館殭屍展 。（圖／記者戴上容攝）

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